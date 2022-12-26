Прогноз погоды в Крыму в последнюю неделю 2022 года: зимней сказки не будет

Предновогодняя неделя в Крыму будет хоть и пасмурной, но теплой Фото: Олег ЗОЛОТО

В новогодние праздники едва ли не каждый крымчанин мечтает о настоящей зимней сказке. Но снег на полуострове - явление редкое, поэтому чаще всего отмечать Новый год приходится в дождливых пейзажах. Судя по всему, конец 2022 года тоже не порадует жителей Крыма и Севастополя заснеженными улочками.

«Комсомолка» узнала, какая погода будет в Крыму в последнюю неделю 2022 года.

Новый атмосферный фронт принес на полуостров дожди. Но есть и плюсы - до самого Нового года в Крыму будет хоть и пасмурно, но тепло. Таким же был и предыдущий Новый год-2022.

В понедельник, 26 декабря, всю республику накроют дожди. Небо будет пасмурным, а температура воздуха едва ли достигнет +7 …+9 градусов Цельсия. Сильный северный ветер почти утихнет к вечеру. На дорогах возможен туман.

Как сообщили в крымском Гидрометцентре, сильные дожди во вторник, 27 декабря, ждут жителей южных и восточных районов Крыма. В горах в предновогоднюю неделю и вовсе ожидается дождь со снегом. Воздух при этом прогреется до +10 градусов, а тепло будет даже вечером.

В среду, 28 декабря, станет чуть прохладнее и все так же дождливо. Столбик термометра поднимется всего до +5 градусов днем. Ночью ожидаются заморозки до 0 градусов Цельсия.

Зато уже с 29 декабря дожди прекратятся. Ночная температура воздуха будет составлять от -2 до +3 градусов Цельсия, а днем до +8 градусов. Такая погода простоит вплоть до Нового года.

- Погода в новогоднюю ночь будет по-настоящему крымской. Температура воздуха от 0 до +5 градусов, днем 1 января +2…+7 градусов, вероятен небольшой дождь, - отмечают синоптики крымского Гидрометцентра.

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