Симферопольский перевозчик заработал на несуществующих льготниках 7,8 млн рублей

Осужденный полностью возместил ущерб. Фото: кадр видео

В Симферополе генерального директора транспортного предприятия признали виновным в хищении 7,8 миллиона рублей из крымского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

Бизнесмен предоставил в симферопольский департамент труда и социальной защиты населения ложные сведения о количестве перевозимых льготников на маршрутах №27 и №53. После этого бизнесмен незаконно получил из республиканского бюджета более 7,8 миллиона рублей. Сотрудники ФСБ завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

– В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный бюджету республики ущерб, – отметили в ведомстве.

Киевский районный суд Симферополя признал гендиректора виновным. Его приговорили к четырех годам лишения свободы условно.

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