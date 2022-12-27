В Крыму перед Новым годом зафиксирован «свадебный бум»

В предновогодние выходные брак зарегистрировали 286 пар Фото: Иван МАКЕЕВ

С Нового года многие начинают новую жизнь. Кто-то записывается в спортзал, кто-то меняет работу, а самые смелые и вовсе переезжают. Многие крымчане же решили вступить в 2023 год с новом статусе - мужа и жены.

В предновогоднюю неделю в ЗАГСах республики наблюдается настоящий «свадебный бум». Как сообщили в пресс-службе Минюста Крыма, в минувшие выходные брак зарегистрировали 286 пар, а еще 138 актов заключат накануне Нового года.

Больше всего свадебных торжеств сыграют в крымской столице - их будет 70. В Симферопольском районе в брак вступят 55 пар, причем 20 из них забегут «в последний вагон» года - 30 декабря. На третьем месте «свадебного бума» с 38-ю браками расположилась Ялта. Из них 10 пар поженятся 30 декабря.

- Именно в этом году регистрация заключения брака в предновогодние дни обрела такую видимую популярность, в предыдущие годы на аналогичные даты было создано гораздо меньше семей, - подчеркнули в министерстве юстиций.

Лидерами по количеству бракосочетаний среди крымских городов также стали Евпатория, Керчь и Бахчисарай. Здесь в последние дни декабря в брак вступят сразу три десятка влюбленных пар.

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