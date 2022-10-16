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Общество16 октября 2022 14:51

Минюст: в Крыму резко увеличилось число установлений отцовства

Только за последние три месяца было составлено около тысячи таких актов
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
За девять месяцев отделы ЗАГС Крыма составили более двух тысяч записей актов об установлении отцовства - ранее такое количество набиралось за год

За девять месяцев отделы ЗАГС Крыма составили более двух тысяч записей актов об установлении отцовства - ранее такое количество набиралось за год

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крыму отмечают увеличение количества установлений отцовства. За последние три месяца было зарегистрировано 964 таких акта. Как сообщили в министерстве юстиций республики, это касается как регистрации рождения малышей, так и внесения изменений в уже существующие документы.

Согласно опубликованным данным, в июле отцовство было установлено в отношении 244 детей, в августе - 310, а в сентябре увеличилось до 410. Больше всего установлений отцовства было в соответствующих ведомствах Симферополя, а также в Керчи, Ялте, Евпатории и Бахчисарае.

- За десять месяцев отделы ЗАГС Крыма составили уже 2 тыс.123 записи актов об установлении отцовства. Для сравнения: в 2021 году их было зарегистрировано 2 тыс. 364, в 2020 году - 2 тыс. 441, - говорится в сообщении.

Таким образом, количество установлений отцовства в Крыму за девять месяцев уже достигло среднегодовых показателей.

В департаменте напомнили, что государственная регистрация установления отцовства регламентируется статьей 50 Федерального закона и статьей 49 Семейного кодекса РФ. Согласно этому, регистрация установлений отцовства проводится таким образом: двое родителей, не состоящих в браке, пишут совместное заявление.

При отсутствии такого заявления, отцовство устанавливается в судебном порядке. При этом, для признания родителем конкретного мужчины достаточно любых доказательств, с достоверностью это подтверждающих.

Напомним, ранее в Крыму разгорелся скандал на почве опеки. 11-месячную малышку Лизу собираются изъять из приемной семьи, в которой она прожила восемь месяцев, и передать биологическому отцу. Мама девочки умерла спустя месяц после рождения, а отец в соответствующей графе и вовсе отсутствовал. Девочку отправили в детдом, а спустя месяц ее опекунами стали супруги Никулины. Дать свою фамилию Лизе, однако, новоиспеченные родители не успели - о правах на ребенка заявил бывший сожитель биологической матери.

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