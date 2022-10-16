Минюст: в Крыму резко увеличилось число установлений отцовства

За девять месяцев отделы ЗАГС Крыма составили более двух тысяч записей актов об установлении отцовства - ранее такое количество набиралось за год Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Крыму отмечают увеличение количества установлений отцовства. За последние три месяца было зарегистрировано 964 таких акта. Как сообщили в министерстве юстиций республики, это касается как регистрации рождения малышей, так и внесения изменений в уже существующие документы.

Согласно опубликованным данным, в июле отцовство было установлено в отношении 244 детей, в августе - 310, а в сентябре увеличилось до 410. Больше всего установлений отцовства было в соответствующих ведомствах Симферополя, а также в Керчи, Ялте, Евпатории и Бахчисарае.

- За десять месяцев отделы ЗАГС Крыма составили уже 2 тыс.123 записи актов об установлении отцовства. Для сравнения: в 2021 году их было зарегистрировано 2 тыс. 364, в 2020 году - 2 тыс. 441, - говорится в сообщении.

Таким образом, количество установлений отцовства в Крыму за девять месяцев уже достигло среднегодовых показателей.

В департаменте напомнили, что государственная регистрация установления отцовства регламентируется статьей 50 Федерального закона и статьей 49 Семейного кодекса РФ. Согласно этому, регистрация установлений отцовства проводится таким образом: двое родителей, не состоящих в браке, пишут совместное заявление.

При отсутствии такого заявления, отцовство устанавливается в судебном порядке. При этом, для признания родителем конкретного мужчины достаточно любых доказательств, с достоверностью это подтверждающих.

Напомним, ранее в Крыму разгорелся скандал на почве опеки. 11-месячную малышку Лизу собираются изъять из приемной семьи, в которой она прожила восемь месяцев, и передать биологическому отцу. Мама девочки умерла спустя месяц после рождения, а отец в соответствующей графе и вовсе отсутствовал. Девочку отправили в детдом, а спустя месяц ее опекунами стали супруги Никулины. Дать свою фамилию Лизе, однако, новоиспеченные родители не успели - о правах на ребенка заявил бывший сожитель биологической матери.

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