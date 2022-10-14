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Общество14 октября 2022 9:10

Дружит с котом и обожает книжки про животных: как живет 11-месячная малышка, которую забирают из приемной семьи, чтобы передать отцу с темным прошлым

«Комсомолка» побывала дома у семьи Никулиных в Симферополе
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Малышка ни на шаг не отходит от Юлии

Малышка ни на шаг не отходит от Юлии

Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму разразился скандал на почве опеки. 11-месячную малышку Лизу собираются изъять из приемной семьи, в которой она прожила восемь месяцев, и передать биологическому отцу. Мама девочки умерла спустя месяц после рождения, а отец в соответствующей графе и вовсе отсутствовал. Девочку отправили в детдом, а спустя месяц ее опекунами стали супруги Никулины. Дать свою фамилию Лизе, однако, новоиспеченные родители не успели - о правах на ребенка заявил бывший сожитель биологической матери. Пока вокруг резонансной истории с возможным изъятием Лизы из приемной семьи, не утихают страсти, сама малышка радуется счастливому детству.

«Комсомолка» побывала в гостях у Юлии и Юрия Никулиных и лично убедилась - девочку растят в самых благополучных условиях.

Лиза растет очень любознательной

Лиза растет очень любознательной

Фото: Ирина ГЕРЦ

ЖДАЛИ ПОЛТОРА ГОДА

Семья Никулиных живет в тихом районе Симферополя. Совершенно счастливая семья - пока папа на работе, играет и занимается с Лизой мама, а на прогулки ходят в парк. В квартире также живет еще один член семьи - взрослый кот-британец, который, хоть и удивился пополнению в семействе, но на ребенка реагирует совершенно спокойно.

В доме Никулиных живет и молчаливый британец. По словам мамы-Юлии, Лизе котик очень нравится

В доме Никулиных живет и молчаливый британец. По словам мамы-Юлии, Лизе котик очень нравится

Фото: Ирина ГЕРЦ

Как рассказывает 32-летняя Юлия Никулина, очереди на опекунство они с мужем ждали полтора года. Когда появилась возможность стать родителями Лизы, супруги не раздумывая согласились. При этом у малышки были подозрения на хронические инфекции.

- До полутора лет нужно стоять на учете, мы вот недавно сдавали анализы. Все нормально, но продолжаем наблюдаться, - рассказывает Юлия.

Малышку Лизу удочерили в январе этого года, когда ей было 2,5 месяца, но за это время она привыкла к новым родителям. Девочку воспитывают в любви - она очень общительная и веселая (это действительно так - Лиза с интересом рассматривала сумку корреспондента «КП-Крым» и совершенно не боялась новых людей, - прим. Ред.)

Мужу Юлии Никулиной Юрию 35 лет. Он работает технологом в компании по производству строительных смесей. Заскучать в отсутствие приемного папы Лизе не удается - все это время с малышкой проводит мама.

- Мне кажется, что муж любит Лизу в десять раз больше, чем меня, и она его тоже. Когда он приходит с работы, она, хоть и не умеет бегать, готова чуть ли не лететь к нему, - говорит Юлия.

Игрушек у маленькой Лизы много, но больше всего ей полюбилась уточка

Игрушек у маленькой Лизы много, но больше всего ей полюбилась уточка

Фото: Ирина ГЕРЦ

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Юлия Никулина подчеркивает - никакие денежные выплаты их не интересуют, документы на опекунство они подали лишь, чтобы забрать Лизу из детского дома без дальнейших проблем. Но они возникли оттуда, где их не ждали.

Напомним, в день, когда суд разрешил официальное удочерение Лизы, органы опеки неожиданно признали отцом ребенка 39-летнего Романа Р. Мужчина проживал в гражданском браке с биологической мамой девочки, но ни разу не появился после ее рождения. Теперь решением суда Лизу должны отдать отцу. При этом, по информации правозащитников, ранее мужчина был судим по статье о наркотиках, состоит на учете у нарколога и нигде не работает. Кроме того, Роман вероятнее всего злоупотребляет алкоголем. В этом накануне убедился и корреспондент «Комсомолки», однако, как заявил мужчина, пить он бросит, когда «вернет» дочку.

- Такая с ним странная история, на самом деле. Он такую фразу обронил: «Мне сказали, что она будет жить со мной». Кто ему это сказал? Ощущение, что ему кто-то что-то внушил, а не он сам так решил. У него своих логических цепочек не выстраивается. Причем, когда мы с ним в первый раз разговаривали в марте, было ощущение, что он не против оставить ребенка с нами, но буквально на следующий день передумал, - уточняет Юлия.

Сама Юлия тоже изучает литературу для новоиспеченных родителей

Сама Юлия тоже изучает литературу для новоиспеченных родителей

Фото: Ирина ГЕРЦ

У РЕБЕНКА ЕСТЬ ВСЕ

Спит Лиза в отдельной кроватке рядом с родителями. Вечером, когда Лиза засыпает, Юлия с мужем, чтобы не мешать малышке, уходят в другую комнату - место в квартире позволяет.

- У нее есть все: ванночка, свой шампунь, свои кремушки и даже книжки. Ей очень нравятся истории про животных - она уже узнает на картинках кошку, собаку, - говорит женщина.

Малышка растет модницей - у нее целая коллекция зимних шубок

Малышка растет модницей - у нее целая коллекция зимних шубок

Фото: Ирина ГЕРЦ

Когда Юлия показывала книжку, Лиза тут же захотела почитать, но отвлеклась на комод, который открыла мама. На мебели стоит защита, чтобы малышка ненароком не ударилась в погоне за новыми знаниями.

Любознательная девочка приноровилась открывать комод, поэтому приемные родители установили специальную защиту, чтобы малышка ненароком не ударилась

Любознательная девочка приноровилась открывать комод, поэтому приемные родители установили специальную защиту, чтобы малышка ненароком не ударилась

Фото: Ирина ГЕРЦ

- Открывать уже умеет. Причем, ее интересует не то, что внутри, а именно момент открыть-закрыть. Но пальцы, как говорится, не казенные.

По словам Юлии, Лиза уже имеет свои вкусовые предпочтения - мясное детское питание

По словам Юлии, Лиза уже имеет свои вкусовые предпочтения - мясное детское питание

Фото: Ирина ГЕРЦ

Семья Никулиных надеется на помощь общественности, они составили петицию на имя главы Республики Крым Сергея Аксенова с просьбой вмешаться в ситуацию. Юлия уверена, что передавать малышку биологическому отцу - опасно для жизни девочки.

В доме Никулиных царит атмосфера любви и спокойствия

В доме Никулиных царит атмосфера любви и спокойствия

Фото: Ирина ГЕРЦ

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