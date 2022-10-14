Дружит с котом и обожает книжки про животных: как живет 11-месячная малышка, которую забирают из приемной семьи, чтобы передать отцу с темным прошлым

Малышка ни на шаг не отходит от Юлии Фото: Ирина ГЕРЦ

В Крыму разразился скандал на почве опеки. 11-месячную малышку Лизу собираются изъять из приемной семьи, в которой она прожила восемь месяцев, и передать биологическому отцу. Мама девочки умерла спустя месяц после рождения, а отец в соответствующей графе и вовсе отсутствовал. Девочку отправили в детдом, а спустя месяц ее опекунами стали супруги Никулины. Дать свою фамилию Лизе, однако, новоиспеченные родители не успели - о правах на ребенка заявил бывший сожитель биологической матери. Пока вокруг резонансной истории с возможным изъятием Лизы из приемной семьи, не утихают страсти, сама малышка радуется счастливому детству.

«Комсомолка» побывала в гостях у Юлии и Юрия Никулиных и лично убедилась - девочку растят в самых благополучных условиях.

Лиза растет очень любознательной Фото: Ирина ГЕРЦ

ЖДАЛИ ПОЛТОРА ГОДА

Семья Никулиных живет в тихом районе Симферополя. Совершенно счастливая семья - пока папа на работе, играет и занимается с Лизой мама, а на прогулки ходят в парк. В квартире также живет еще один член семьи - взрослый кот-британец, который, хоть и удивился пополнению в семействе, но на ребенка реагирует совершенно спокойно.

В доме Никулиных живет и молчаливый британец. По словам мамы-Юлии, Лизе котик очень нравится Фото: Ирина ГЕРЦ

Как рассказывает 32-летняя Юлия Никулина, очереди на опекунство они с мужем ждали полтора года. Когда появилась возможность стать родителями Лизы, супруги не раздумывая согласились. При этом у малышки были подозрения на хронические инфекции.

- До полутора лет нужно стоять на учете, мы вот недавно сдавали анализы. Все нормально, но продолжаем наблюдаться, - рассказывает Юлия.

Малышку Лизу удочерили в январе этого года, когда ей было 2,5 месяца, но за это время она привыкла к новым родителям. Девочку воспитывают в любви - она очень общительная и веселая (это действительно так - Лиза с интересом рассматривала сумку корреспондента «КП-Крым» и совершенно не боялась новых людей, - прим. Ред.)

Мужу Юлии Никулиной Юрию 35 лет. Он работает технологом в компании по производству строительных смесей. Заскучать в отсутствие приемного папы Лизе не удается - все это время с малышкой проводит мама.

- Мне кажется, что муж любит Лизу в десять раз больше, чем меня, и она его тоже. Когда он приходит с работы, она, хоть и не умеет бегать, готова чуть ли не лететь к нему, - говорит Юлия.

Игрушек у маленькой Лизы много, но больше всего ей полюбилась уточка Фото: Ирина ГЕРЦ

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Юлия Никулина подчеркивает - никакие денежные выплаты их не интересуют, документы на опекунство они подали лишь, чтобы забрать Лизу из детского дома без дальнейших проблем. Но они возникли оттуда, где их не ждали.

Напомним, в день, когда суд разрешил официальное удочерение Лизы, органы опеки неожиданно признали отцом ребенка 39-летнего Романа Р. Мужчина проживал в гражданском браке с биологической мамой девочки, но ни разу не появился после ее рождения. Теперь решением суда Лизу должны отдать отцу. При этом, по информации правозащитников, ранее мужчина был судим по статье о наркотиках, состоит на учете у нарколога и нигде не работает. Кроме того, Роман вероятнее всего злоупотребляет алкоголем. В этом накануне убедился и корреспондент «Комсомолки», однако, как заявил мужчина, пить он бросит, когда «вернет» дочку.

- Такая с ним странная история, на самом деле. Он такую фразу обронил: «Мне сказали, что она будет жить со мной». Кто ему это сказал? Ощущение, что ему кто-то что-то внушил, а не он сам так решил. У него своих логических цепочек не выстраивается. Причем, когда мы с ним в первый раз разговаривали в марте, было ощущение, что он не против оставить ребенка с нами, но буквально на следующий день передумал, - уточняет Юлия.

Сама Юлия тоже изучает литературу для новоиспеченных родителей Фото: Ирина ГЕРЦ

У РЕБЕНКА ЕСТЬ ВСЕ

Спит Лиза в отдельной кроватке рядом с родителями. Вечером, когда Лиза засыпает, Юлия с мужем, чтобы не мешать малышке, уходят в другую комнату - место в квартире позволяет.

- У нее есть все: ванночка, свой шампунь, свои кремушки и даже книжки. Ей очень нравятся истории про животных - она уже узнает на картинках кошку, собаку, - говорит женщина.

Малышка растет модницей - у нее целая коллекция зимних шубок Фото: Ирина ГЕРЦ

Когда Юлия показывала книжку, Лиза тут же захотела почитать, но отвлеклась на комод, который открыла мама. На мебели стоит защита, чтобы малышка ненароком не ударилась в погоне за новыми знаниями.

Любознательная девочка приноровилась открывать комод, поэтому приемные родители установили специальную защиту, чтобы малышка ненароком не ударилась Фото: Ирина ГЕРЦ

- Открывать уже умеет. Причем, ее интересует не то, что внутри, а именно момент открыть-закрыть. Но пальцы, как говорится, не казенные.

По словам Юлии, Лиза уже имеет свои вкусовые предпочтения - мясное детское питание Фото: Ирина ГЕРЦ

Семья Никулиных надеется на помощь общественности, они составили петицию на имя главы Республики Крым Сергея Аксенова с просьбой вмешаться в ситуацию. Юлия уверена, что передавать малышку биологическому отцу - опасно для жизни девочки.

В доме Никулиных царит атмосфера любви и спокойствия Фото: Ирина ГЕРЦ

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