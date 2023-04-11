Сын экс-министра спорта Крыма Денис Шестак героически погиб в зоне СВО

Денис Шестак погиб 7 апреля. Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Крым

Сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак героически погиб в зоне проведения СВО. Трагическое известие сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы республики.

- 7 апреля при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака - Денис Георгиевич Шестак из Бахчисарайского района, - говорится в Федерации спортивной борьбы РК.

Денис Шестак работал тренером по греко-римской борьбе детско-юношеской спортивной школы №3 в Бахчисарае, был мастером спорта и призером спортивных соревнований. Защищать нашу страну в зоне СВО Денис Григорьевич отправился в октябре 2022 года. Дома с победой его ждали жена и двое детей.

Стоит отметить, что отец погибшего Дениса Шестака Георгий Шестак возглавлял Минспорта Крыма с 2014 по 2016 годы, а сейчас является внештатным советником главы республики.

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