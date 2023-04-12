Прячет мышей в берцах военных: как живет боевой кот, отказавшийся уезжать с передовой

У кота по кличке Морпех особые предпочтения в еде и специфическое чувство юмора. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

Животные на передовой уже не редкость. Российские бойцы спасают четвероногих из-под обстрелов, а те в ответ дарят им всю свою любовь. Из зоны СВО кошек и собак вывозят волонтеры, но многие пушистики предпочитают оставаться со своими спасителями и становятся настоящими членами боевой команды.

Так случилось и с котом по кличке Морпех, который прибился к российским военнослужащим в Херсонской области. Полосатый мурлыка сразу полюбился бойцам, и это было взаимно. Морпех даже отказался покидать новых хозяев, когда те решили отправить его в «мирную жизнь».

ПРИЖИЛСЯ НА ПЕРЕДОВОЙ

Как «Комсомолке» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро Мира - волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич, кота участники спецоперации нашли в начале 2023 года. Военные пожалели тощего прохвоста и приютили у себя в блиндаже.

Сначала котейка с опаской относился к новым хозяевам и даже отказывался от еды, но через несколько дней привык к армейской жизни. Поэтому когда военнослужащие, меняя место дислокации, решили отдать пушистика волонтерам, тот наотрез отказался этого делать.

- Морпех запрыгнул в военный «Урал» и уехал на новое место. Прижился. Особенность его в том, что он совершенно не ест кошачий корм, а питается мышами и всем, что раздобудет «в бою», - рассказывает Валерия Петрусевич.

Зато благодаря вкусовым предпочтениям Морпеха блиндаж его хозяев - объект зависти всего батальона. Ведь он единственный в округе, где нет мышей.

Российские бойцы обожают котейку и называют его своим талисманом. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

ТАЛИСМАН БОЙЦОВ

С мышами у Морпеха вообще особые отношения, шутит крымский волонтер. Ведь иногда он все же приносит их домой.

- Это вообще любимое занятие - принести мышку и спрятать ее в бронежилете или каске одного из ребят. В крайнем случае - в берцах, - говорит Валерия Петрусевич.

Хозяева, к слову, на такие «пакости» не обижаются. Наоборот, военные считают, что это приносит им удачу, и называют Морпеха своим талисманом.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала трогательную историю еще одного боевого кота по кличке Фугас. Почти за год жизни с военнослужащими испуганный котенок превратился в настоящего защитника, равнодушного к обстрелам.

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