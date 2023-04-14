В ДТП с двумя иномарками под Симферополем пострадала семилетняя девочка

Фото: пресс-служба МВД по РК

В четверг, 13 апреля, в Симферопольском районе столкнулись Peugeot 308 и BMW, в результате чего пострадали женщина и семилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 20.30 на автодороге Симферополь – Севастополь – Каштановое. 42-летняя женщина ехала за рулем Peugeot 308 в сторону крымской столицы. Водитель решила выехать со второстепенной дороги на главную, но не уступила дорогу BMW. В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали два человека. В больницу попали женщина, управлявшая Peugeot, а также ее семилетняя пассажирка. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в полиции.

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