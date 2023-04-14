В крымские школы поступили сообщения о «минировании»

В Крыму утром 14 апреля эвакуируют школы из-за сообщений о минировании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму утром 14 апреля эвакуируют школы из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

– В 08:10 по экстренной линии 112 поступили сообщения о минировании крымских школ. Отрабатываются алгоритмы безопасности. С практически стопроцентной вероятностью - очередная провокация украинских спецслужб, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

На фоне специальной военной операции в Крыму участились случаи сообщений о минировании объектов. Как показывает практика, подобные сообщения приходят в том числе с территории Украины. Все они проверяются спецслужбами, информация о минировании ни разу не подтвердилась.

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