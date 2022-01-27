Какое наказание ждет анонимов за лжеписьма о минированиях в Крыму

За ложные сообщения о минировании предусмотрена уголовная ответственность. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Недавно по Крыму прокатилась волна ложных сообщений о минировании школ, вузов и других социальных объектов. Анонимы решили не раскрывать своих личностей, заявив лишь, что являются последователями Владислава Рослякова, который четыре года назад взорвал в учебном учреждении Керчи бомбу.

Как пишет Крымская газета, за такое хулиганство предусмотрено справедливое наказание. Если говорить о штрафах, то подобные «шутки» будут стоить злоумышленникам от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, а то и нескольких миллионов.

Также они могут быть приговорены к обязательным работам до 480 часов, исправительным работам до двух лет или принудительным работа до трех лет. Более серьезное наказание - лишение свободы от 5 до 10 лет. Приговор зависит от тяжести последствий. А ответственность за содеянное наступает уже с 14 лет.

Напомним, 26 января власти Севастополя получили новые сообщения о «минировании» учебных заведений. В ходе проверки взрывоопасных веществ и устройств не нашли.

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