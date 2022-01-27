В Севастополе снова «заминировали» учебные заведения

После сообщений о минированиях в учебных заведениях усилили меры безопасности Фото: Иван МАКЕЕВ

В правительство Севастополя поступили очередные ложные сообщения о минировании учебных заведений. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе правительства города.

- В настоящее время сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб обследуют указанные объекты и проводят мероприятия, направленные на обеспечение безопасности учащихся и работников образовательных организаций, - уточнили там.

Отмечается, что на данный момент в указанных учебных заведениях не было выявлено ни одного взрывоопасного предмета. Жизни севастопольцев ничего не угрожает.

Напомним, на прошлой неделе учебные заведения Крыма и Севастополя массово получали сообщения о «минировании». Сначала такая информация была отправлена на электронную почту десяти школ Симферополя, а потом и в остальные. Во всех учебных заведениях города провели эвакуацию и отменили занятия.

Позже волна лжеминирований затронула Севастополь и несколько городов Крыма - Керчь, Феодосию, Армянск, Ялту и других. В течение дня - 21 января - не менее 60 аналогичных сообщений поступили в десятки других учебных учреждений на полуострове.

Как отмечал глава Республики Крым Сергей Аксенов, провокаторы, устроившие переполох, находятся не на территории России - все сообщения приходили из-за границы. Это вызвало широкий общественный резонанс, в связи с чем было незамедлительно начато расследование. Уголовное дело по факту «минирований» завел крымский СК.

Напомним, сообщения о массовых лжеминированиях школ и высших учебных заведений в январе появлялись во многих регионах России. Одним из первых стал Екатеринбург - там еще 12 января эвакуировали более 150 школ и несколько вузов. Позже эта волна затронула Ростовскую, Самарскую, Челябинскую, Тюменскую и другие области страны.

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