СК завел уголовное дело после волны лжеминирований в школах Крыма

Провокаторы орудовали из-за границы, пытаясь устроить на полуострове переполох Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовное дело по факту ложных сообщений, которые были разосланы на почты школ Крыма 21 января. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного органа.

Напомним, в минувшую пятницу руководители нескольких школ в Симферополе получили письма с угрозой теракта. Позже аналогичные сообщения были разосланы в школы Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии и других городов Крыма. Всех обучающихся в срочном порядке эвакуировали, а учебный процесс приостановили, объявив следующий день выходным.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящихся взрывах, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры в целях дестабилизации деятельности органов власти (часть 3 статья 207 УК РФ), - сообщили в пресс-службе Следкома.

Выяснилось, что первое такое письмо получил директор 24 школы в Симферополе. После этого в течение дня не менее 60 аналогичных сообщений поступили в десятки других учебных учреждений на полуострове. Все спецслужбы работали с раннего утра. По информации главы республики Сергея Аксенова, провокаторы, устроившие переполох, находятся не на территории России - все сообщения приходили из-за границы. Это вызвало широкий общественный резонанс, в связи с чем правление ФСБ сразу же начало расследование.

Из писем стало понятно, что их автор является последователем Владислава Рослякова, который четыре года назад устроил взрыв в керченском политехе, после чего открыл огонь по учащимися и учителям из оружия.

Сейчас продолжается поиск лиц, причастных к совершению преступления. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

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