Вымогали деньги и похищали людей: в Крыму накрыли экстремистскую ячейку

Члены организации пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бахчисарайском районе Крыма «накрыли» ячейку запрещенной в России экстремисткой организации «АУЕ»*. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

– Участники запрещенной организации с применением угроз и насилия вымогали у местных жителей денежные средства, в том числе, для оказания материальной поддержки представителям криминального мира, находящимся в местах лишения свободы (пополнение «общака»). Организатор ячейки АУЕ проводил сборы ее членов для разрешения различных конфликтных ситуаций на территории Бахчисарайского района Республики Крым и города Севастополя, – говорится в сообщении.

Отмечается, что члены организации оперативно оповещали друг друга о появлении сотрудников органов на подконтрольной им территории, «пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений», притесняли и избивали людей, не поддерживающих их идеологию.

В отношении организатора и участников ячейки возбуждены дела по части 1, 2 статьи 282 УК РФ – «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю, ранее лидера и нескольких участников организации задержали по подозрению в похищении человека. Под версии следствия, они вымогали деньги и ценные вещи у 23-летнего парня. Осознав, что ничего ценного у него нет, подозреваемые избили его бейсбольными битами и деревянными палками, затем бросили в багажник автомобиля и возили по району. Молодой человек смог самостоятельно сбежать.

Ячейку накрыли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Центра по противодействию экстремизму МВД России по РК. В ходе обысков правоохранители нашли оружие и телефоны с тематикой АУЕ*.

– Устанавливаются все участники экстремистской организации и иные факты их преступной деятельности, – добавили с региональном Следкоме.

* Организация «Арестантское уголовное единство (АУЕ) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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