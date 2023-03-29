В Крыму поймали второго организатора ячейки запрещенной в РФ «Свидетели Иеговы»*

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет продолжает расследовать уголовное дело в отношении жителя Красногвардейского района Крыма, обвиняемого в участии в деятельности запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы»*. Силовики задержали ближайшего сподвижника фигуранта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось ранее, с апреля 2017 года по сентябрь 2022 года мужчина, являясь председателем организации, был активным приверженцем и последователем общины. В 2017 году решением Верховного суда РФ религиозная организация и входящие в ее структуру местные религиозные организации, в том числе в пгт. Красногвардейское», были ликвидированы, а их деятельность признана экстремистской. Однако фигурант продолжал заниматься пропагандистской деятельностью. Для этого мужчина использовал экстремистскую литературу. На него завели уголовное дело.

Следователи нашли ближайшего сподвижника фигуранта – служебного помощника, которому также предъявили обвинение по аналогичной статье.

– Оба организатора проводили пропагандистские собрания, на которых обсуждались тексты запрещенной литературы и координация деятельности адептов, – рассказали в СК.

Первого организатора задержали в конце сентября 2022 года.

– Его сподвижник был задержан накануне в городе Джанкой при попытке скрыться с полуострова на территорию другого государства, – сообщили в Следкоме.

Сотрудники ведомства провели значительное число обысков по местам жительства обвиняемых и адептов организации. Следователи изъяли документы и литературу с признаками экстремистского содержания.

– Расследование уголовного дела продолжается, – говорится в сообщении.

*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в РФ организация