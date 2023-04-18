В Евпатории 4-летняя девочка попала в больницу после игры на детской площадке

Фото: Tg-канал «Черный список Крыма»

В Евпатории на детской площадке на четырехлетнюю девочку упал элемент качели, пострадавшую увезли в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Сотрудники ведомства нашли пост в соцсетях, в котором говорится об инциденте, случившемся на выходных.

– На территории одной из детских игровых зон на девочку упали элементы качелей, после чего ребенок был доставлен в больницу, – говорится в сообщении.

В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что девочка получила травму ноги. В надзорном ведомстве уточнили, что это случилось 15 апреля вблизи парка имени Фрунзе. СК и прокуратура проводят проверки. Сотрудники обоих ведомств выясняют все обстоятельства случившегося.

– Проверка проводится на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступления, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», – отметили в СК.

Сотрудники ведомства проверят действия лиц, ответственных за установку и монтаж детского комплекса, должностных лиц, принимавших работу и тех, кто несет ответственность за содержание и обслуживание объекта.

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