Новогодняя ночь - самое сказочное время в году Фото: Олег ЗОЛОТО

Для кого-то нет ничего лучше, чем встретить Новый год-2023 за столом в окружении родных и друзей. Другие же предпочитают начать год в непривычной обстановке.

Провести новогоднюю ночь 2022-2023 в Севастополе - отличная идея, ведь найти развлечения по вкусу не составит труда. Зима в Севастополе в 2023 году хоть и будет без снега, но настоящую зимнюю сказку никто не отменял - город-герой уже сказочно украшен.

«Комсомолка» узнала, где и как лучше провести новогоднюю ночь 2022-2023 в Севастополе.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ-2023 В ШИКАРНОМ ОТЕЛЕ СЕВАСТОПОЛЯ

Провести Новый год-2023 в романтической обстановке можно в шикарных отелях, которых в Севастополе предостаточно. Такой вариант подойдет семейным парам, которые хотят добавить искры в отношения, либо влюбленным, желающим провести главный праздник года только вдвоем.

В этот Новый год каждый отель категории «люкс» в городе готов принять гостей - забронировать номер еще можно. В среднем, две ночи с 31 декабря по 2 января обойдутся в пятизвездочных отелях города в 10-15 тысяч рублей.

Пятизвездочные отели славятся не только роскошными номерами, но и SPA-услугами, которые входят в стоимость проживания. Фото: официальный сайт отеля «Хрустальный Resort&Spa»

Так, номер в самом популярном фешенебельном отеле в центре города - «Хрустальный Resort&Spa» - обойдется на двоих в 15,3 тыс. рублей. В эту стоимость входят шикарные апартаменты с потрясающим видом на море, завтрак и услуги SPA-центра.

За 10 тысяч рублей номер можно снять в пятизвездочных отелях «Песочная бухта» и «Даккар», а также арт-отеле «Украина». Стоит отметить, что варианты можно найти и подешевле - в зимний период отельеры часто снижают цены на проживание из-за низкого спроса.

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД-2023 В СЕВАСТОПОЛЕ В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА

Несмотря на теплый климат и отсутствие настоящей зимы, именно в Севастополе находится одна из резиденций Деда Мороза. Согласно легенде, именно в город моряков сказочный волшебник приезжает, устав от рабочих обязанностей в Великом Устюге.

Посетить Южную резиденцию Деда Мороза можно и в Новый год-2023. Находится обитель доброго волшебника в эко-парке «Лукоморье» по адресу проспект Победы 1а.

В Севастополе можно посетить резиденцию Деда Мороза. Фото: официальный сайт эко-парка «Лукоморье»

Этот вариант больше подойдет для семей с детишками, которые лично смогут передать послания Деду Морозу. Стоимость экскурсии составляет от 350 рублей с человека, именинникам и людям с ограниченными возможностями вход бесплатный. В конце 2022 и начале 2023 года эко-парк «Лукоморье» работает с 10 до 18 часов.

НОВЫЙ ГОД-2023 В АНТИЧНОМ МИРЕ СЕВАСТОПОЛЯ

Севастополь известен не только как город воинской славы, но и памятью об античных временах. Именно здесь находятся руины древнего города Херсонеса, просуществовавшего более полутора тысячелетий.

Сейчас Херсонес Таврический - популярный музей-заповедник. Летом на античной сцене здесь проводят спектакли, а посетить экскурсии можно в любое время года, даже 31 декабря. Посетить древний город можно также вместе с детьми. Музей предлагает множество вариантов, ознакомиться с которыми можно здесь.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ-2023 В СЕВАСТОПОЛЕ В ТЕАТРЕ

Для заядлых любителей культурного отдыха идеально подойдет вариант провести новогоднюю ночь в Севастополе. В театре имени Луначарского в городе-герое 31 декабря для зрителей подготовили сюрприз - театральный концерт «Карнавальная ночь». На протяжении нескольких часов гостей ждет погружение в удивительный мир искусства.

Севастопольский театр имени Луначарского распахнет свои двери для зрителей в новогоднюю ночь. Фото: пресс-служба Севастопольского театра имени Луначарского

Масштабное мероприятие с участием практически всех артистов театра стартует в 17:00 31 декабря. Стоимость билетов - 2 тысячи рублей.

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