Новый год в Крыму-2023: какие культурные мероприятия полуострова можно посетить в декабре и январе

Крымчан всех возрастов ждет разнообразная культурная программа Фото: Олег ЗОЛОТО

До Нового года остается все меньше времени. И вот уже даже погода на полуострове начала намекать на приближение зимних каникул. Скучать в праздники не придется - почти в каждом городе для крымчан всех возрастов уже подготовили обширную культурную программу.

«Комсомолка» узнала, какие интересные мероприятия стоит посетить в Крыму и Севастополе на новогодних каникулах.

ЯЛТА

Главный город Южного берега Крыма по традиции ждет гостей на праздники. На главной набережной курорта уже нарядили новогоднюю елку. Еще один символ наступающего года установят в районе Приморского пляжа.

Не скучно в столице ЮБК будет с детишками, ведь Ялтинский театр имени Чехова подготовил широкую новогоднюю программу. Так, уже с 17 декабря стартовал показ нового спектакля - мюзикла «Ночной бродвей». Стоимость билетов - от 500 рублей.

Ялтинский театр имени Чехова подготовил широкую новогоднюю программу. Фото: Ялтинский театр им. А.П.Чехова

В январе зрителям точно понравится спектакль «Пиратский праздник - Новый год». Представление состоится 2 и 3 января в 11 и 14 часов. Приобрести билеты можно от 200 рублей. 4 января в 19:00 зрители смогут посетить спектакль «Розыгрыш». Стоимость билетов уже выше - от 1500 рублей, а 5 января за эту же цену можно увидеть постановку «Щелкунчик». Время начала - 19:00.

В отеле Mriya Resort and SPA 4 января в 11 и 14 часов пройдет новогоднее представление для всей семьи. Стоимость билетов - 900 рублей.

СИМФЕРОПОЛЬ

В крымской столице также запланировано множество культурных мероприятий. Новыми праздничными постановками гостей порадуют Крымский драмтеатр, театр кукол, Симферопольский цирк, филармония и музыкальный театр.

Подробную программу мероприятий «Комсомолка» публиковала в этом материале.

СЕВАСТОПОЛЬ

Новогодние праздники в Севастополе точно не будут скучными. В городе-герое гостей ждет веселая и насыщенная культурная программа.

Несмотря на то, что от традиционного концерта на Нахимовской площади было решено отказаться, театры и музеи города предлагают множество вариантов досуга на зимних каникулах. Так, ряд премьер пройдет в севастопольском ТЮЗе - спектакли «Печорин», «Гуси-лебеди», «Золушка» и многие другие. Стоимость билетов - от 500 рублей.

Севастопольский морской аквариум-музей распахнет свои двери со 2 января. Экскурсионные программы пройдут в 10, 14 и 16 часов. Стоимость входного билета - 300 рублей.

Новогодние праздники в Севастополе точно не будут скучными. Фото: пресс-служба Севастопольского театра имени Луначарского

Севастопольский театр имени Луначарского также подготовил разнообразную новогоднюю программу. «Сказочный период» начнется уже с 21 декабря. Одна из главных премьер театра - детский спектакль «Аленький цветочек». Стоимость билетов стартует от 250 рублей, но с покупкой стоит поторопиться - места раскупаются как горячие пирожки. Спектакль будет идти до 8 января почти каждый день в 10:00, 11:00 и 12:30.

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