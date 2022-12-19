Утром 19 декабря в Симферополе выпал первый снег - видео

Крымские коты не особо боятся морозов - зимы на полуострове довольно теплые Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Первый в этом сезоне снег выпал в Симферополе утром 19 декабря. Хоть и немного, но столичный город все же припорошило белым и пушистым.

После довольно теплых, а по местным меркам даже жарких для декабря выходных, морозная свежесть наконец пришла в город. Симферопольцы, возможно, еще дождутся настоящего снегопада к новогодним праздникам. Настоящая зима, даже на Крымском полуострове, должна быть снежной.

В настоящее время на территории Республики Крым продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, ожидается усиление северо-западного с переходом на северо-восточный ветра до 17-22 метров в секунду.

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