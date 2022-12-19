Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 9:42

Утром 19 декабря в Симферополе выпал первый снег - видео

После теплых выходных утро понедельника в столичном городе выдалось морозным
Екатерина НАЗАРОВА
Крымские коты не особо боятся морозов - зимы на полуострове довольно теплые

Крымские коты не особо боятся морозов - зимы на полуострове довольно теплые

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Первый в этом сезоне снег выпал в Симферополе утром 19 декабря. Хоть и немного, но столичный город все же припорошило белым и пушистым.

После довольно теплых, а по местным меркам даже жарких для декабря выходных, морозная свежесть наконец пришла в город. Симферопольцы, возможно, еще дождутся настоящего снегопада к новогодним праздникам. Настоящая зима, даже на Крымском полуострове, должна быть снежной.

В настоящее время на территории Республики Крым продолжает действовать штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, ожидается усиление северо-западного с переходом на северо-восточный ветра до 17-22 метров в секунду.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50