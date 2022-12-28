Новогодняя ночь 2022-2023 в Симферополе: как и где отметить праздник

Встретить Новый год в крымской столице можно на любой вкус и кошелек - вариантов масса. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Осталось совсем чуть-чуть и, наконец-то, наступит долгожданный зимний праздник - Новый год! Считается, это встречать 2023 год нужно в кругу семьи, но для тех, кому не сидится на месте, «Комсомолка» предлагает несколько вариантов, где в Симферополе можно интересно и неординарно провести новогоднюю ночь 2022-2023.

НОВЫЙ ГОД-2023 В НОЧНОМ КЛУБЕ В СИМФЕРОПОЛЕ

Неспроста ведь говорится - как год встретишь, так его и проведешь. Те, кто желает весь 2023 провести весело и шумно, могут встретить Новый год-2023в Симферополе в ночном клубе.

Интересные программы предлагают многие заведения крымской столицы. В новогоднюю ночь 2022-2023 жителей и гостей Симферополя ждут выступления диджеев и танцоров. Не обойдется и без зажигательных конкурсов и поздравлений Деда Мороза и Снегурочки. Столики на Новый год-2023 в заведениях Симферополя в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го пока еще можно забронировать во многих клубах города.

Новогодние вечеринки в среднем обойдутся в Симферополе в 4-5 тыс. рублей с человека. Корпоратив по системе «все включено» будет чуть дороже - около 6-7 тыс. с человека.

Но разве многочасовые танцы и море веселья не стоят этих денег?

В Симферополе уже все готово к встрече Нового года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

ШИКАРНАЯ НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ-2023 В СИМФЕРОПОЛЕ

Любовь - главное в жизни. Поэтому провести Новый год-2023 в Симферополе можно вместе с любимым человеком. Добавить искры в отношения или просто отдохнуть от посторонних поможет смена обстановки. А когда, как не в новогоднюю ночь побаловать себя шикарным отдыхом?

В крымской столице еще можно успеть забронировать номера категории «люкс» в лучших гостиницах. В среднем, две ночи с 31 декабря по 2 января в отелях Симферополя не так больно ударят по кошельку.

Отдохнуть от мирской суеты можно в шикарных отелях Симферополя. Фото: официальный сайт бутик-отеля "Зеленый театр"

Так, за номер в четырехзвездочном бутик - отеле «Зеленый театр» рядом с парком Гагарина придется выложить 18 тысяч рублей за две ночи, но отели «Даяна» и «Ереван» готовы принять постояльцев за 10 тысяч за две ночи.

Стоит отметить, что варианты можно найти и подешевле - в зимний период отельеры часто снижают цены на проживание из-за низкого спроса.

КУЛЬТУРНЫЙ НОВЫЙ ГОД-2023 В СИМФЕРОПОЛЕ

Провести новогоднюю ночь-2023 в Симферополе можно и в театре. Для любителей культурных событий Крымский академический музыкальный театр подготовил традиционный новогодний гала-концерт.

Артисты театра исполнят любимые зимние хиты - Happy New Year, «Привет, зима!», «Синий, синий иней» и многие другие. Кроме того, новый символ 2023 года поддержат и песней Филиппа Киркорова «Зайка моя». Гала-концерт начнется 31 декабря 2022 года в 17:00.

В музтеатре в новогоднюю ночь зрителей ждет шикарный гала-концерт. Фото: пресс-служба Государственного академического музыкального театра РК

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