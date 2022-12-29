Множественного оргазма и мира во всем мире: что ждут жители Симферополя от 2023 года

«Комсомолка» решила выйти на улицы Симферополя, чтобы узнать у местных жителей, чего они ждут от предстоящего 2023 года. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Конец декабря всегда сопровождается суетой. Всем срочно нужно закончить свои дела, успеть купить продукты к праздничному столу и докупить оставшиеся подарки. А еще загадать заветное желание к Новому году. «Комсомолка» решила выйти на улицы Симферополя, чтобы узнать у местных жителей, чего они ждут от предстоящего 2023 года.

Большинство опрошенных отметили, что от предстоящего года ждут мира и благополучия.

- Очень хочется, чтобы в новом году все просто было хорошо. Дети радовались, были счастливы все и никакого кризиса. И чтобы здоровье было у всех хорошее, - отмечает жительница столицы Татьяна.

Также симферопольцы надеются, что 2023-й станет благоприятным годом для начала новых дел.

- Хочется верить, что это зарождение новой жизни или просто чего-то нового. Нужно развиваться, тогда и год хороший будет, - отметила крымчанка Ольга.

Один из опрошенных добавил, что в новом году хочет получить огромное удовольствие от жизни.

- Хочется множественного и хронического оргазма во всех сферах жизни: от еды, от подарков, от радостей, от мира и спокойствия, - пошутил местный житель.

Заметим, до главного зимнего праздника осталось совсем чуть-чуть. В этот раз 31 декабря выпадает на субботу, поэтому провести Новый год можно в кругу семьи. Ранее «Комсомолка» публиковала список вариантов, где в Симферополе можно интересно и неординарно провести новогоднюю ночь 2022-2023.

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