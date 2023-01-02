Будет напряженный период, связанный с экономикой: астролог дала прогноз, чего ждать крымчанам в первой половине 2023-го года

В наступившем году будет время для загадывания желаний. Фото: telegram/astronb

Ушедший год для многих был сложным, он принес немало испытаний и разочарований. И хочется верить, что 2023-й будет хоть немного лучше и добрее. Чтобы немного заглянуть в будущее, КП-Крым обратилась к астрологу Наталье Борниковой. В прошлом наш эксперт была руководителем инвестиционного бизнеса в ключевых банках.

- Новый 2023 год будет годом кармических испытаний, но при желании он даст возможность каждому почувствовать свою индивидуальность, точку опоры, внутреннюю силу и направление реализации, - отмечает эксперт. – Наступивший год также позволит реализоваться в карьере, добиться финансовых успехов и построить личные отношения. Но этот прогноз актуален для тех, кто готов к переменам и не ограничен внутренними страхами.

В текущем году, отмечает астролог, Плутон – планета поколений, глобальных испытаний и большой силы – будет совершать переход из знака зодиака Козерог в знак Водолея. В это переходное время важно не держаться за старое и внутренне быть готовым к любым переменам. Иначе можно сбиться с правильного пути.

Первый напряженный период, по словам Натальи Борниковой, наступит с 8 по 27 января. Это коснется и личных отношений, и безналичных. В частности, с 10 по 20 января может обостриться ситуация на финансовых рынках. Зажиточные люди будут снова терять накопления.

Также Наталья советует не планировать дальние поездки и перелеты с 18 по 28 января, так как в этот период достаточно высок риск попасть в аварию. Следует также быть особо осторожными на дорогах. А еще в эти дни лучше не покупать технику и не подписывать договоры на ее приобретение.

Астролог Наталья Борникова. Фото: telegram/astronb

Особое беспокойство также вызывает период с 13 по 19 марта. Особенно обострится ситуация 16 числа. Напряженность возникнет в мировой банковской и финансовой сферах. Кроме того, следует ожидать развитие межгосударственных военных конфликтов.

- На этот раз могут быть задействованы корабли и подводные лодки. Опасение вызывает и здоровье населения планеты, а также заражение/отравление природных ресурсов. В Крыму в марте будет напряженный период, связанный с экономикой и геополитикой, - отмечает астролог.

В наступившем году будет два лунных затмения (5 мая и 28 октября), а также два солнечных (20 апреля и 14 октября). В 2023м будет период для чудес и исполнения желаний. Самое благоприятное время для загадывания желаний – дни с 1 по 2 марта и с 10 по 11 апреля. Можно пожелать большой любви и финансового успеха.

Ретроградный Меркурий в этом году будет хозяйничать четыре раза: с 1 по 18 января, с 21 апреля по 15 мая, с 23 августа по 15 сентября, с 13 декабря до конца года. В эти периоды астролог советует не покупать технику, не подписывать важные договоры, перенести уколы красоты и пластические операции. Это связано с тем, что периоды ретроградного Меркурия благоприятны лишь для возврата к старым или неоконченным делам. Если начинать что-то новое, есть большая вероятность, что придется к этому возвращаться еще раз и переделывать заново.

ЧТО ЖДЕТ КРЫМЧАН В 2023 ГОДУ: ПРОГНОЗ ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

Овен (21.03 – 20.04)

Главные тенденции 2023 года связаны с вопросами статуса и высоких личных достижений. Не упустите свой уникальный шанс, так как планета большого счастья и удачи Юпитер идет по вашему знаку. Обратите особое внимание и на весенние месяцы, поскольку солнечное затмение 20 апреля в вашем знаке, и при готовности может дать возможность в реализации самых амбициозных целей. Благоприятный период в сфере финансов - март-апрель и особенно май. До 13 января Марс будет идти ретроградно, поэтому благоприятно пересматривать старые проекты и вопросы, а на новые следует обратить внимание уже со второй половины января. Пора любви наступит для Овнов уже в феврале, ведь планета любви с 20 февраля идет по вашему знаку, а значит, есть все шансы на судьбоносную встречу. А вот с 17 марта Венера переходит в знак Зодиака Телец и пробудет в нем до 11 апреля, поэтому ставьте самые амбициозные цели, и результат не заставит себя долго ждать. Для Овнов, которые готовы к созданию семьи и появлению детей, наступит благоприятный период в июне, первая половине июля и второй половине сентябре.

Телец (21.04 – 21.05)

Главные тенденции 2023 года связаны с личным счастьем и финансовым благополучием. Особо обращаю ваше внимание на лунное затмение, которое будет проходить в вашем знаке зодиака – 28 октября, оно больше затронет тех, кто родился в первой декаде знака. Телец - знак постоянства, но планета Плутон может привнести перемены в вашу профессиональную реализацию. Как развернутся события, будет зависеть от вашей готовности к переменам. Планета внезапных перемен Уран идет по вашему знаку, а тут еще и Плутон 23 марта перейдет в знак Водолея и потребует от вас пересмотреть свой уклад, но в итоге всех Тельцов спасет планета большого счастья Юпитер. Небо буквально принесет всем Тельцам подарок, потому что именно 16 мая Юпитер переходит в ваш знак Зодиака и пробудет там до 26.05.24 года. Не упустите этот момент, так как он бывает всего лишь раз в 12 лет. Хозяйка любви, красоты и финансов планета Венера, управитель знака Телец будет с 17 марта по 11 апреля, благоприятное время для уколов красоты, смены имиджа и заключения официальных партнерских отношений, будь то брак или бизнес-отношения.

Близнецы (22.05 – 20.06)

Главные тенденции 2023 года связаны с духовным ростом и, возможно, с глубоким переосмыслением себя, с изменениями вашей личной жизни, расширением контактов и круга общения. Близнецы - знак интеллектуалов, а в этом году у вас появится возможность узнать себя буквально на клеточном уровне. Затмения в этом году проходят ось VI и XII домов, темы работы, здоровья и духовного перерождения, но и V и XI домов, темы любви, детей и друзей. До 13 января Марс будет идти по вашему знаку ретроградно и поэтому благоприятно пересматривать старые проекты и вопросы. Начиная с 14 января и до 25 марта, у вас появляется уникальная возможность на реализацию новых планов и проектов. Стоит вам только поставить цель, и все полетит на космических скоростях. Планета любви, финансов и красоты Венера с 11 апреля по 07 мая будет идти по вашему знаку. Лично для вас – это благоприятное время для уколов красоты, смены имиджа и заключения официальных партнерских отношений, будь то брак или бизнес-отношения.

Рак (21.06 – 21.07)

Главные тенденции 2023 года связаны с темами профессиональной реализации, построением личной жизни и решением вопросов в сфере жилья. Планета большого счастья Юпитер переходит в ваш X дом. Поэтому в плане профессиональной реализации только самые амбициозные планы и цели - все обязательно должно получится самым наилучшим образом. До 13 января Марс будет идти ретроградно, поэтому пока лучше пересматривать нерешенные ранее вопросы, особенно если это касается оформления документов. Начиная с 25 марта до 20 мая, у вас появится уникальная возможность развернуться в полную силу, Марс пойдет по вашему знаку, и череда событий полетит на космических скоростях. Хозяйка любви и красоты Венера с 07 мая по 05 июня будет идти по вашему знаку, поэтому лично для вас это благоприятное время для смены имиджа, уколов красоты и заключения официальных партнерских отношений. Затмения этого года могут оказать влияние на ваш профессиональный и семейный статусы, особенно солнечное 20 апреля и лунное 5 мая.

Лев (22.07 – 22.08)

Главные тенденции 2023 года связаны с решением вопросов в сфере недвижимости и жилья, карьеры и партнерских отношений. Венера - планета красоты, любви и финансов будет идти по вашему знаку c 5 июня по 9 октября, поэтому лично для вас это благоприятное время, для смены имиджа, уколов красоты и заключения официальных партнерских отношений. Но внимание: в период с 20.07 по 06.09 Венера будет идти по вашему знаку ретроградно, поэтому тут работает золотое правило, как и с ретроградным Меркурием. Лучше в этот период не начинать новое, а переделывать и пересматривать старые не решенные вопросы. Лунное затмение 28 октября может поднять вопросы в сфере работы и вашего статуса. Постарайтесь не предпринимать импульсивных решений. Планета большого счастья и успеха с 16.05.23 до 26.05.24 года идет по X дому карьеры, поэтому у вас есть все шансы добиться больших успехов и признания. До 13 января Марс будет идти ретроградно, поэтому в этот период лучше пересматривать не решенные ранее вопросы, особенно если это касается отношений с друзьями. Начиная с 20 мая до 10 июля, у вас появится возможность реализовать намеченные планы, Марс пойдет по вашему знаку.

Дева (23.08 – 22.09)

Основные тенденции 2023 года будут связаны с темой финансов, любви, деток и брака. Если в прошлом году благодаря планете большого счастья Юпитер вы встретили свою половинку, то в этом году в гороскопе есть все указания на заключение официального брака. А если вы уже в браке, и долгожданная беременность еще не наступала, то 2023 год может одарить вас долгожданным счастьем. До 13 января Марс будет идти по вашему дому карьеры ретроградно, поэтому пока лучше пересматривать не решенные ранее вопросы, особенно если это касается оформления документов, проектов и старых контрактов. Начиная с 14 января до 25 марта, Марс пойдет директно, и у вас появятся все шансы на решение самых амбициозных задач. Хозяйка любви и красоты Венера с 9 октября по 8 ноября будет идти по вашему знаку, поэтому лично для вас это благоприятное время для смены имиджа, уколов красоты и заключения официальных партнерских отношений. Два солнечных затмения, которые будут проходить в этом году, 20 апреля и 14 октября, будут затрагивать ваши темы финансов, кредитования и наследства. Постарайтесь принимать взвешенные решения, как вы это умеете.

Весы (23.09 – 22.10)

Главные тенденции 2023 года связаны с темами личной реализации, финансов и заключения брака. Планета любви Венера с 8.11 по 4.12 будет идти по вашему знаку, поэтому лично для вас это благоприятное время для смены имиджа, уколов красоты и заключения официальных партнерских отношений. Планета большого счастья Юпитер идет по VII дому брака. Даже если у вас долгое время не получались личные отношения, то 2023 год может сделать вас самым счастливым человеком. О больших переменах в личной жизни говорят и два солнечных затмения 20.04 в VII доме брака и 14.10 в I доме личности. Поэтому хорошо, если уже в декабре, начиная с 20 числа, вы пропишите свои цели на предстоящий год. До 13.01 Марс будет идти ретроградно, поэтому пока лучше пересматривать не решенные ранее вопросы, особенно если это касается оформления документов, проектов и старых контрактов. Начиная с 25.03 по 20.05, Марс пойдет по X дому карьеры, и у вас появятся все шансы на решение самых амбициозных целей и задач, а в период 27.08 по 12.10 Марс будет идти по вашему знаку, поэтому не упустите период личной активности и достижения космических целей.

Скорпион (23.10 – 22.11)

Главные тенденции 2023 года связаны со счастливыми переменами в личной жизни, а также с успехами в карьере. Особо обращаю ваше внимание на затмение, которое будет проходить именно в вашем знаке Зодиака Скорпион - это лунное затмение 5 мая. В период самого затмения, за месяц до затмения и месяц после важно не совершать импульсивных поступков, поскольку потом ситуацию изменить будет сложно или уже невозможно. Планета большого счастья Юпитер идет по VI дому работы до 16.05.23. Так что не упустите свой шанс подняться по карьерной лестнице, а с 17.05.23 и до 26.05.24 Юпитер переходит в VII дом брака, поэтому если у вас долгое время не получались личные отношения, то 2023 год может исполнить ваши желания и в этом. До 13.01 Марс будет идти ретроградно по VIII дому, поэтому пока лучше пересматривать не решенные ранее вопросы, особенно если это касается оформления финансовых документов по кредитным делам. Начиная с 20.05 по 10.07, Марс пойдет по X дому карьеры, и у вас появятся все шансы на достижение самых заветных целей. В период 12.10 по 24.11 Марс будет идти по вашему знаку, поэтому только полный вперед и максимум активности.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Главные тенденции 2023 года связаны с переменами в сферах личного счастья и карьеры. Юпитер, который управляет знаком Зодиака Стрелец, планета большого счастья и удачи переходит уже 20.12.22 в ваш V дом гороскопа – любви и детей, а после 16.05.23 и до 26.05.24 в VI дом работы. Все зависит только от вашей внутренней готовности, насколько вы реализуете возможности, которое вам дает небо. Обращаю ваше внимание на затмения, солнечное 20.04 в V доме любви и детей и лунное 05.05 в VI доме здоровья. Хозяйка любви и красоты Венера с 27.01 по 20.02 будет идти по IV дому, который в гороскопе отвечает за жилье. Это благоприятное время для приобретения/продажи или улучшения/ремонт жилищных условий. С 21.02 по 17.03 Венера будет проходить V дом любви, детей и спорта, это прекрасное время для того, чтобы влюбиться и задуматься о продолжении рода или улучшить свою фигуру в фитнес-клубе. До 13.01 Марс будет идти ретроградно по VII дому брака, поэтому пока лучше пересматривать не решенные ранее вопросы, особенно если это касается бизнес-партнерства или брачных отношений, но с 14.01 до 25.03 можно смело и уверенно идти к новым целям.

Козерог (22.12 – 20.01)

Главные тенденции 2023 года связаны с темами карьеры, личной жизни и детей. До 13.01 Марс будет идти ретроградно по VI дому брака, поэтому пока лучше пересматривать не решенные ранее вопросы, особенно если это касается здоровья и работы, а с 14.01 до 25.03 можно смело и уверенно идти к новым целям, например, переходить на новую работу или провести пластическую операцию. Планета большого счастья и удачи Юпитер с 20.12.22 до 16.05.23 идет по IV дому гороскопа, который отвечает за недвижимость. Это время хорошо подходит для приобретения и улучшения жилищных условий. А с 17.05.23 по 26.05.24 Юпитер переходит в V дом любви и детей, поэтому стройте планы, ставьте цели и все желания непременно исполнятся. Хозяйка любви, красоты и финансов планета Венера с 20.02 по 17.03 идет по IV дому жилья, период подходит для наведения красоты в доме или проведения ремонта, а также для романтических встреч. Можно сказать, что в этом году Венера с Юпитером смотрят в одну сторону - создание любовного гнездышка. Затмения этого года могут проявить себя в темах недвижимости и детей. Не менее важное солнечное затмение для Козерогов будет в X доме 14 октября.

Водолей (21.01 – 19.02)

Главные тенденции 2023 года связаны с темами любви, детей, жилья, карьеры и автотранспорта. До 13.01 Марс будет идти ретроградно по V дому любви, есть большой шанс встретить свою прошлую любовь, а с 14.01 до 25.03 вернется понимание, что прошлое - это именно прошлое. Высока вероятность новых знакомств и отношений. Хочу обратить ваше внимание на лунное затмение 05 мая, которое пройдет по X дому карьеры. Постарайтесь не принимать импульсивных решений. Хорошо, если это будет обдуманное решение, поскольку благоприятное время для поиска нового места работы будет уже с 25 марта по 20 мая. Те из вас, кто давно хотел купить автомобиль, рассмотрите период с 15 января, так как планета большого счастья и удачи Юпитер до 16.05.23 идет по дому гороскопа, который отвечает за автотранспорт, а с 17.05.23 по 26.05.24 прекрасное время для покупки дома или квартиры, поскольку Юпитер переходит в IV дом, который отвечает за недвижимость. Планета любви Венера с 3.01 по 27.01 будет идти по вашему знаку, поэтому лично для вас это благоприятное время для смены имиджа, уколов красоты и заключения официальных партнерских отношений, будь то брак или бизнес-отношения, а с 28.01 по 20.02 - еще и хорошее время для увеличения доходов и финансовых показателей.

Рыбы (20.02 – 20.03)

Главные тенденции 2023 года связаны со сферами финансов, недвижимости и автотранспорта. На тему финансов указывают два события это и планета большого счастья Юпитер с 20.12.22 года по 16.05.23, которая обещает достойные прибыли и солнечное затмение 20.04.23 во II доме финансов. Кто из вас надумал сменить автомобиль на новый, то хорошее время для этого с 17.05.23 и аж до 26.05.24 планета Юпитер дает зеленый свет. Два солнечных затмения, которые будут проходить в этом году, 20 апреля и 14 октября будут затрагивать ваши темы финансов, кредитования и наследства. Постарайтесь в эти периоды не принимать эмоциональных решений. До 13.01 Марс будет идти ретроградно по IV дому, который отвечает за недвижимость/жилье, поэтому пока лучше пересматривать не решенные ранее вопросы, особенно если это касается дома. Например, можно сделать мелкий ремонт или вернуться к вопросу продажи/смены жилья, если это уже в процессе решения. После 14.01 до 25.03 можно смело начинать новые проекты и дела, связанные с продажей/покупкой. Хозяйка любви и красоты Венера с 27.01 по 20.02 будет идти по вашему знаку. Это самое благоприятное время для уколов красоты, смены имиджа и заключения официальных партнерских отношений.

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