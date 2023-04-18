Бессмертный полк в Симферополе 9 мая 2023 года: будет ли шествие, где пройдет, как зарегистрироваться

Акция "Бессмертный полк" в 2023 году изменит формат Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Традиционное шествие «Бессмертный полк» в Симферополе, как и по всему Крыму в этом году не состоится. Такое решение в целях безопасности приняли власти республики. Не будет и Парада Победы 9 мая.

- Органы власти Республики Крым приняли решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия «Бессмертного полка» и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности, - отметил глава РК Сергей Аксенов.

КАК ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В КРЫМУ В 2023 ГОДУ

Однако это не значит, что ветераны и те, кто погиб в боях во время Великой Отечественной, останутся без внимания или будут забыты. Поздравлять ветеранов власти будут на местах, а шествие «Бессмертный полк» в 2023 году изменит формат.

В центральном штабе общественного движения «Бессмертный полк» предложили каждому разместить портрет своего героя на заднем или лобовом стекле авто, на одежде или бейдже, или же сменить аватар на странице в соцсети или мессенджере. Портреты героев в этот раз появятся не только на улицах городов, но и специальных конструкциях и в социальных сетях.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В ДВИЖЕНИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»-2023

Включиться в акцию жители Симферополя и Крыма смогут не только семьями, но и целыми коллективами. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте движения polkrf.ru или повторить заявку с прошлого года. Вход в личный кабинет доступен через вкладку «Добавить ветерана».

Здесь же через специальный онлайн-конструктор можно празднично оформить фотографии героев для всех форматов акции. В течение года на сайте также будут размещаться рассказы о ветеранах с хэштегом #нашБессмертныйполк.

В КАКОМ ФОРМАТЕ ПРОЙДЕТ ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В 2023 ГОДУ

Еще одним форматом шествия «Бессмертный полк» в 2023 году станет акция «Стена памяти». Присоединиться к ней смогут государственные и общественные организации, а также школы. Прикрепить к стене или специальному стенду фото своего ветерана сможет любой крымчанин.

Напомним, в 2020 году из-за коронавирусных ограничений шествие «Бессмертного полка» в России, в том числе и Крыму, впервые проходило онлайн. Тогда его трансляцию посмотрело 25 миллионов человек.

В 2021 году шествие также носило онлайн-формат. А в 2022 снова прошло очно. Правда, в Симферополе был изменен маршрут: вместо улицы Карла Маркса колонна двигалась по площади Советской и улице Александра Невского.

Отметим, в Крыму и Севастополе продолжает действовать бессрочный высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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