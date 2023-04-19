В Керчи задержали украинского диверсанта, готовившего подрыв подстанции

Причастным к подготовке диверсии оказался 52-летний гражданин Украины. Фото: скриншот из видео

Силовики предотвратили диверсию спецслужб Украины на объекте энергосистемы Крыма. Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, причастным к планируемому подрыву оказался 52-летний житель Керчи.

По информации ФСБ, мужчина сотрудничал с украинскими кураторами и хотел устроить диверсию на крупном объекте энергосистемы Керчи. У мужчины при этом было двойное гражданство - России и Украины.

- В Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения, - сообщили в ФСБ.

Силовики задержали диверсанта в марте 2023 года. Во время обысков, дома у мужчины обнаружили самодельное взрывное устройство и средства связи.

В отношении диверсанта возбудили уголовные дела по статьям «Подготовка к диверсии» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы, либо даже вплоть до пожизненного. На данный момент подозреваемый находится под стражей.

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