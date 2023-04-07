ФСБ задержала украинского шпиона в Крыму: он следил за войсками под Херсоном

Мужчина собирал сведения о местах дислокации и численности подразделений ВС РФ в Херсонской области. Фото: скриншот из видео

Сотрудники крымской ФСБ задержали агента украинских спецслужб и его пособника, которые шпионили за российскими войсками. Граждане Незалежной собирали сведения о местах дислокации и численности подразделений ВС РФ в Херсонской области. Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, эти данные шпионы пересылали в мессенджерах своим «работодателям» - с привязкой к местности.

- Полученная информация использовалась СБУ для передачи представителям военизированных формирований Украины с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ, - говорится в сообщении.

Задержали агентов разведки российские силовики. В отношении украинцев следственный отдел УФСБ РФ по Крыму и Севастополю возбудил уголовные дела по статье «Шпионаж». Киевский суд Симферополя заключил мужчин под стражу на два месяца.

За сбор данных о дислокации российских войск задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Севастополе задержали лжесиловика. Приезжий из Оренбурга познакомился в Крыму с местным жителем, в отношении которого расследовали уголовное дело о мошенничестве. Фигурант узнал об этом. Он представился сотрудником ФСБ и предложил помочь за 4 миллиона рублей.

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