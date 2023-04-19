В зоне СВО героически погиб начальник Сакского филиала «Крымгазсети»

Николай Анисимов мог воспользоваться бронью от частичной мобилизации, но не стал этого делать. Фото: глава администрации Сак Александр Овдиенко\Telegram

Начальник Сакского филиала ресурсной организации «Крымгазсети» Николай Анисимов погиб в ходе спецоперации. Об этом сообщил глава администрации города Саки Александр Овдиенко в своем Tg-канале.

Николай Анисимов был призван на службу Родине в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Начальник филиала «Крымгазсети» мог воспользоваться бронью как руководитель ресурсной организации, однако не стал этого делать, отправившись защищать Россию.

- Не петлял, не прятался, не выезжал из страны, не искал у себя болячек и поводов уклониться, - рассказал мэр Сак Александр Овдиенко, - Вместо этого обнял семью, улыбнулся друзьям, взял в руки автомат и ушел на одно из самых жестких направлений СВО.

По словам главы администрации города, погибший Николай Анисимов всегда был ответственным руководителем и старался помочь каждому, кто к нему обращался. На передовую он отправился с одной целью - защитить свою страну.

- Искренние слова соболезнования родным, семье, друзьям. Невосполнимая утрата, - подчеркнул Александр Овдиенко.

Напомним, ранее «КП-Крым» сообщала о подвиге сына экс-министра спорта республики Георгия Шестака. Денис Шестак погиб в зоне проведения СВО в начале апреля.

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