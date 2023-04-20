Самолеты не летают, едут только поезда: каким будет турпоток в Крым на майские праздники

С конца апреля Крымская железная дорога переходит на летнее расписание Фото: Анна КИРИЕНКО

Майские праздники в Крыму всегда были сродни пролога предстоящего курортного сезона. По загрузке на эту неделю отельеры отслеживали предпочтения туристов, получали первые средства на закупки к лету и выстраивали экономику, оглядываясь на соседей за забором и за Керченским проливом. Но вот уже второй год майские праздники в Крыму идут без аншлага, хотя в ковидном 2020-м и постковидном 2021-м в мае уже большинство работающих объектов были заполнены под завязку.

УПАЛИ НА ТРИ ЧЕТВЕРТИ

- Провести майские праздники в Крыму несколько лет назад считалось трендом. Однако изменения в геополитической и логистической сфере привели к тому, что сегодня популярность крымских курортов испытывает серьезный спад, - рассказала КП-Крым директор по развитию и коммуникациям российского сервиса бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ Оксана Шустикова. – В настоящее время количество бронирований в Крыму на майские праздники уменьшилось на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Здесь, однако, нужно учесть, что некоторые бронирования прошлого года, возможно, были сделаны до февраля 2022 и закрытия аэропорта в Симферополе и Краснодаре.

Детская мастерская по производству сладостей открылась к майским праздникам на базе фабрики в Симферополе Фото: Анна КИРИЕНКО

Курорты Краснодарского края на майские праздники тоже показывают некоторое падение, но небольшое, менее 5%. За оставшееся время эта разница покроется за счет туристов, планирующих отдых в последний момент.

В ГОРАХ ДОРОГО, НА МОРЕ ДЕШЕВЛЕ

В Крым на майские едут отдыхающие из Москвы (16% всех заявок), Санкт-Петербурга (6%) и Краснодара (4%). Популярны также внутри региональные направления – туристы из Севастополя и Симферополя активно бронируют места отдыха на праздники.

Любопытно, что по дороговизне среди небольших объектов размещения, частных вилл и квартир самая дорогая средняя стоимость ночи бронирования в горном селе Соколиное, которое находится у подножия горы Бойко на пути из Бахчисарая в Ялту. Здесь за сутки отдыха на двоих можно выложить 10 730 рублей. Дорогим курортом становится не состоявшийся город крымских атомщиков Щелкино - 6037 рублей. И только на третьем месте Ялта, где попросят 3 014 рублей за номер в мини-отеле.

Самая экономная средняя стоимость ночи бронирования на майские праздники в селе Курортное на Азовском побережье - 1400 рублей. В Николаевке, что находится в 40 км от Симферополя, за сутки попросят 1 900 рублей, в селе Мысовое на Азове – 2 200 рублей.

В основном, туристы планируют отдых на 5-7 дней. Среди востребованных опций - наличие кухни для приготовления обедов, входящий в стоимость завтрак и бассейн на территории, поскольку морская вода еще прохладная, а солнце днем припекает по-летнему. Многих туристов волнует наличие парковки у отеля, поскольку искать свободную площадку или оставлять авто на газоне многие считают рискованным.

Затяжная весна позволит туристам на майские застать «Парад тюльпанов» в Никитском ботсаду Фото: Анна КИРИЕНКО

У ВАС ТАМ ТИХО?

Два самых главных критерия при выборе места отдыха в этом году – это логистика и безопасность. Насколько в Крыму тихо, и как туда добраться, волнует всех туристов, которые подбирают себе отель на майские праздники или уже планируют летний отпуск, говорит президент Ассоциации «Туристический Альянс Крыма», генеральный директор группы компаний «ТурЭтно» Андрей Пылов. Но падение по бронированию существенное – 56% в сравнении с данными на третью декаду апреля 2022 года.

- У нас глубина продаж слабая на майские праздники. Мы наблюдаем небольшой всплеск, похожий на пик выходного дня, и по сравнению с прошлым годом, который для отрасли был тяжелым, у нас есть рост бронирования на майские праздники в 5%. То есть это несущественно, и, грубо говоря, на уровне прошлого года с учетом аннуляции брони и итоговых заездов. Потому что бронирование было значительное, потом пошли отмены, - пояснил Пылов. - Сейчас мы не видим активности на майские праздники. Возможно, потому, что они неудачные в этом году, разорваны рабочими дням. Из далеких краев на несколько суток не поедут. А местная публика и отдыхающие из ЮФО дают тот поток, который мы видим.

С 1 апреля круглогодичные объекты размещения традиционно поднимают цены. Но благодаря спецпредложениям стоимость осталась прежней - минус 30% от прежней. Такая скидка действовала зимние месяцы и март для жителей Крыма и ЮФО, заполняя крупные отели на уикенд. Даже сейчас можно забронировать отдых в отеле «Ялта Интурист» по цене 7 000 рублей за номер на двоих с полупансионом, в санатории «Форос» - за 8 500 рублей с питанием и базовыми процедурами.

В САНАТОРИЯХ ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ТОЖЕ ЗАГРУЗКА НЕВЕЛИКА

По прогнозам, курорты Южного берега в этом году традиционно примут основной поток туристов как на майские праздники, так и в летние месяцы. И прежде на Ялту и Алушту приходилось 55% турпотока. Но в этом году ЮБК оттянет на себя вышедшие из оборота курорты Западного Крыма, расположенные севернее Евпатории. И хотя для туристов там нет доступа только на берег, а санатории, лечебницы, рестораны и музеи продолжают работать, спрос на отдых в Западном Крыму значительно упал. Даже стабильно заполненные санатории Сак в этом году показывают слабый результат – из 12 санаторно-курортных учреждений работают 7, средняя заполняемость 45% против 70-80% в предыдущие годы на эту же дату. Тем не менее и на западной оконечности Крымского полуострова ждут гостей на майские праздники и готовят программу.

Храм-маяк в селе Малореченское в цокольном этаже держит экспозицию морских кораблекрушений Фото: Анна КИРИЕНКО

КАК ДОБРАТЬСЯ В КРЫМ

Выбор у туристов невелик: приехать в Крым можно на машине или на поезде. Самолеты не летают уже больше года. Билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в середине апреля быстро раскупили. Особенно на числа с 27 по 29 апреля. Но компания-перевозчик «Гранд-Сервис.Экспресс» к майским праздникам вдвое увеличила количество пассажирских мест в поездах «Таврия» за счет дополнительных вагонов и составов. С конца апреля по летнему расписанию начнут ходить поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Кисловодска, Астрахани и Волгограда. По информации пресс-службы компании, поездами с 28 апреля по 9 мая в направлении Крыма и обратно планируется перевезти порядка 200 тысяч пассажиров. Для сравнения в прошлом году эта цифра составила 80 тысяч, что тоже в 1,6 раза было больше показателей ковидного 2020 года. Но это нельзя сравнить с пассажироптоком на авиатранспорте - в майские праздники 2021 года аэропорт «Симферополь» обслужил 190 тысяч пассажиров.

Новинка сезона в Ялте - сухой фонтан на площади Советская Фото: Анна КИРИЕНКО

При этом по официальным данным в период майских праздников с 29 апреля по 10 мая 2022 года в Крыму отдохнули больше 333 тысяч человек. То есть 80% турпотока пришлось на автотуристов, которым в этом году для въезда в Крым придется проходить тщательный досмотр – после теракта 8 октября въезд на Крымский мост организован, как вход на вокзал или в аэропорт со всеми мерами безопасности. В новогодние праздники, в канун 23 февраля и 8 марта, а еще перед Пасхой на въезд в Крым скопились многочасовые очереди. Перед майскими праздниками, с учетом возрастающего транспортного потока, их тем более не избежать.

- С представителями Росавтодора, Минтранса РФ провели мониторинг досмотровых мероприятий для проезда через мост, - сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. - Соответственно, были приняты решения, которые позволят увеличить пропускную способность в период курортного сезона Крымского моста с обеих сторон - Краснодарского края и Республики Крым. Планируется провести эту работу в несколько этапов.

Первой отправной точкой являются предстоящие майские праздники. Планируется увеличение пропускной способности как минимум до 250 автомобилей в час. Соответственно, суточная пропускная способность увеличится с обеих сторон, и уже с наименьшими временными затратами можно будет проехать по Крымскому мосту. Элементарный математический подсчет показывает, что в лучшем случае за сутки через мост пройдет 6 тысяч автомобилей, тогда как он рассчитан на 38 тысяч единиц транспорта. К лету обещают дополнительно обустроить 40 пунктов досмотра автомобилей, но пока желающим отдохнуть в Крыму на майские праздники придется запасаться терпением и оптимизмом.

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