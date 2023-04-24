Житель Севастополя получил срок за участие в нацбатальоне

крымчанин еще в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование. Фото: Скриншот из видео УФСБ России по Крыму и Севастополю.

В Симферополе Киевский районный суд вынес приговор севастопольцу, который обвиняется в участии незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»*, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным силовиков, крымчанин еще в 2016 году добровольно вступил в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование. Мужчина помогал батальону функционировать и занимался обеспечением его деятельности.

В любой момент житель Севастополя мог прекратить свое участие в запрещенной организации и выйти из нее, однако он не обратился в правоохранительные органы.

Так, за участие в вооруженном формировании в отношении севастопольца следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по части 2 ст. 208 УК РФ.

Подсудимый полностью признал свою вину. В Киевском районном суде крымской столицы его признали виновным в преступлении.

- Ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, оставшегося срока - в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год, - добавили в ФСБ.

* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

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