Пес-охранник, которого приютили военные в зоне спецоперации, обзавелся боевой подругой

Боевой пес по кличке Шурик нашел не только новых хозяев, но и милую подружку. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

Боевой пес по кличке Шурик - весьма удачливый парень. Он не только обрел новый дом и любящих хозяев на передовой, но, кажется, стал первым защитником, которому удалось найти здесь себе спутницу жизни.

Животные в зоне СВО уже не редкость. Российские бойцы спасают четвероногих из-под обстрелов, а те в ответ дарят им всю свою любовь. Из-под огня кошек и собак вывозят волонтеры, но многие пушистики предпочитают оставаться со своими спасителями и становятся настоящими членами боевой команды.

Один из таких хвостатых - пес по кличке Шурик, прибившийся к военным в Херсонской области. Он стал настоящей звездой батальона, ведь достиг успехов еще и на любовном фронте. Удивительную историю «Комсомолке» рассказала учредитель благотворительного фонда «Добро мира - Волонтеры Крыма» Валерия Петрусевич.

ДЕЖУРНЫЙ БЛОКПОСТА

Бездомного пса российские бойцы приютили еще весной 2022 года и дали ему кличку Шурик. Пока хозяева защищают Родину, четвероногий охраняет их укрытие. Как рассказала крымский волонтер, военные даже называют Шурика дежурным блокпоста.

- Пес остается служить своим спасителям и отказывается покидать место дислокации. Столь верного парня не могли упустить местные собаки. Сразу две из них стали проявлять внимание к герою, - поделилась Валерия Петрусевич.

Четвероногий защитник прибился к российским военнослужащим прошлой весной. Фото предоставлено Валерией Петрусевич

ЧЕТВЕРОНОГИЕ СОПЕРНИЦЫ

За собачье сердце Шурика развернулась настоящая борьба. Каждый день военные наблюдали, как дамы-собачки по очереди навещали боевого пса и всячески пытались ему понравиться. Однако Шурик оказался однолюбом - лишь одна моська удосужилась его внимания.

Мешать зарождающимся чувствам военнослужащие не стали - приютили и хвостатую Джульетту. Теперь на блокпосту дежурят сразу две боевые собаки. Тем не менее, отверженная подруга оказалась не в обиде и продолжает забегать «на огонек». По словам Валерии Петрусевич, сейчас российские бойцы делают ставки, успеют ли застать пополнение на нынешнем месте дислокации.

Напомним, ранее «КП-Крым» рассказывала трогательную историю кота по кличке Фугас, который уже почти год радует своей непосредственностью наших защитников.

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