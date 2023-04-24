В Симферополе пьяный водитель BMW X5 устроил смертельное ДТП

Авария произошла в ночь на 21 апреля. Фото: МВД России по Республике Крым

В ночь на 21 апреля в Симферополе произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым,

В Симферополе полиция возбудила уголовное дело в отношении пьяного водителя, устроившего ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла в ночь на 21 апреля на 9-й улице Коллективных садов. Около 00:05 27-летний водитель BMW X5, двигаясь со стороны улицы Глинки в направлении 15-й улицы Коллективных садов, в нарушение требования горизонтальной дорожной разметки вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб врезался в Ford Focus. В результате ДТП скончался 33-летний водитель «Форда».

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Фото: МВД России по Республике Крым

Медосвидетельствование показало, что водитель BMW был пьян. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Отмечается, что за мужчиной числится 97 нарушений ПДД.

– Автомобиль задержан и помещен на стоянку временного содержания. Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания, – сообщили в МВД.

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