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Политика25 апреля 2023 10:12

В Крыму ответили на желание Запада захватить полуостров для контроля над морскими перевозками

Генерал Ходжес: Западные страны планируют захватить Крым для контроля над морскими перевозками
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
По словам политолога, Запад долгие годы строил планы по захвату Крыма

По словам политолога, Запад долгие годы строил планы по захвату Крыма

Фото: Евгения ГУСЕВА

Запад всегда стремился завоевать контроль над военными объектами в Крыму для захвата Черного моря, но несколько веков подряд эти планы только рушились, отмечает крымский политолог Денис Батурин.

Ранее экс-командующий силами и Североатлантического альянса в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина и все ее западные союзники хотят захватить полуостров для того, чтобы установить контроль над судоходством в Черном море. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek, сообщает RT.

По словам политолога, Запад долгие годы строил планы по захвату Крыма. Смысл каждой революции в Украине заключался в том, чтобы получить контроль над полуостровом, с помощью которого можно было следить за Черным морем.

- Эти планы были у Запада столетиями, поэтому неудивительно, что и сейчас от них никто не отказывается. Нынешняя ситуация говорит о том, что было сделано много попыток для того, чтобы ослабить Россию через противостояние с Украиной и получить заветный контроль, но по-прежнему все тщетно, - отмечает политолог.

Также Батурин добавил, что, когда цели спецоперации будут достигнуты, Россия сможет лишить Украину возможности высказываться в сторону Крыма, а западные страны – строить планы по поводу захватов.

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