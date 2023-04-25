В Крыму ответили на желание Запада захватить полуостров для контроля над морскими перевозками

По словам политолога, Запад долгие годы строил планы по захвату Крыма Фото: Евгения ГУСЕВА

Запад всегда стремился завоевать контроль над военными объектами в Крыму для захвата Черного моря, но несколько веков подряд эти планы только рушились, отмечает крымский политолог Денис Батурин.

Ранее экс-командующий силами и Североатлантического альянса в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина и все ее западные союзники хотят захватить полуостров для того, чтобы установить контроль над судоходством в Черном море. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek, сообщает RT.

По словам политолога, Запад долгие годы строил планы по захвату Крыма. Смысл каждой революции в Украине заключался в том, чтобы получить контроль над полуостровом, с помощью которого можно было следить за Черным морем.

- Эти планы были у Запада столетиями, поэтому неудивительно, что и сейчас от них никто не отказывается. Нынешняя ситуация говорит о том, что было сделано много попыток для того, чтобы ослабить Россию через противостояние с Украиной и получить заветный контроль, но по-прежнему все тщетно, - отмечает политолог.

Также Батурин добавил, что, когда цели спецоперации будут достигнуты, Россия сможет лишить Украину возможности высказываться в сторону Крыма, а западные страны – строить планы по поводу захватов.

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