В Крыму задержали россиянина, готовившего теракт в военно-морском госпитале Симферополя

У мужчины изъяли два самодельных взрывных устройства. Фото: скриншот из видео

В Крыму задержали россиянина, готовившего теракт в Военно-морском госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

- Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, который планировал совершить на территории Республики Крым диверсионно-террористический акт в отношении объекта здравоохранения Министерства обороны РФ, - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

При обыске у мужчины силовики изъяли два самодельных взрывных устройства - с поражающими элементами в виде гвоздей и устройство зажигательного действия. Планы у россиянина были жуткими, ведь его подозревают в подготовке теракта в симферопольском госпитале.

В отношении предполагаемого террориста возбудили уголовные дела по статьям «Приготовление к совершению теракта» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств». На данный момент следственные действия еще продолжаются.

Напомним, ранее крымская ФСБ задержала украинского диверсанта, готовившего подрыв объекта энергосистемы в Керчи. 52-летний мужчина сотрудничал с украинскими кураторами и хотел устроить диверсию на крупном объекте энергосистемы города.

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