Люська-блогер: крымская гамадрила стала звездой с полумиллионной аудиторией

В марте малышка родилась нездоровой с дефектом ручек и ножек, у нее плохо держалась голова и позвоночник. Фото: Скриншот с YouTube-канала Люси

Сафари-парк «Тайган» всегда славился большим разнообразием животных. Люди со всей страны приезжают сюда, чтобы посмотреть на милых малышей и диких хищников. Но недавно их всех затмила новая звезда – гамадрила Люська! Она появилась на свет в марте и за месяц набрала 600 тысяч фанатов в соцсетях. Люди со всего мира с нетерпением ждут видео с забавной малышкой, оставляют комментарии и даже присылают подарки с разных уголков мира. Поклонники из Израиля, Бразилии, Испании, Китая каждый день заваливают зоопарк открытками, эксклюзивными печеньками, памперсами и игрушками, а Люся вместе с сотрудниками сафари распаковывает их и делится впечатлениями на своих страничках.

У нее появилось много фанатов. Фото: Скриншот с YouTube-канала Люси

РОДИЛАСЬ С ДЕФЕКТОМ

В марте малышка родилась нездоровой с дефектом ручек и ножек, у нее плохо держалась голова и позвоночник.

- Скорее всего, из-за того, что она была такой слабенькой, от нее и отказалась ее мама, - рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

Взрослая обезьяна даже ударила об стенку бедняжку. К счастью, рядом с вольером, где все происходило, оказались сотрудники зоопарка. Они быстро забрали Люсю и переселили к себе. Малышка быстро выздоровела, окрепла и повеселела, поэтому ей решили завести YouTube-канал. За несколько недель гамадрила стала настоящей звездой, сейчас ее канал продолжает набирать популярность.

СОВЕТОВАЛИ УСЫПИТЬ

- Ветеринары даже советовали усыпить обезьянку, мол, она совсем слабенькая, ей будет тяжело помочь. Но мы решили не сдаваться. Выходили ее и подарили новую жизнь. Сейчас мы - ее новые папа и мама, - говорит Алексагина.

ФИТНЕС ДЛЯ ОБЕЗЬЯНЫ

Чтобы помочь Люське, в «Тайгане» организовали целый санаторий. Обезьянке назначили специальные процедуры, тренировки, упражнения для развития мышц и даже лечебный массаж! Несколько раз в неделю у обаятельной малышки были пробежки по решетке, а еще ей давали маленькие грузы, чтобы вернуть ручкам хватательный рефлекс.

Обезьяна завела много друзей. Фото: Скриншот с YouTube-канала Люси

Люсьена очень сильно полюбила своих новых родителей. Татьяна даже брала ее с собой в постель.

ПОДРУЖИЛАСЬ СО ВСЕМ ПАРКОМ

Спустя месяц малютка окрепла, поправилась и начала самостоятельно передвигаться.

- Она изучила все окрестности парка, завела много друзей, поэтому сейчас ей вообще нескучно. Бегает, играет, а мы снимаем ее и выкладываем в интернет, - говорит пресс-секретарь.

Почти каждый день у Люси на канале выходят ролики. Хозяева показывают, как малютка резвится, играется с другими жителями сафари и разбирает подарки, которые ей присылают с разных уголков мира.

- Я несколько раз в неделю хожу на почту, чтобы забрать посылки из Израиля, Азии, со всей России. Люсе присылают всякие игрушки, а нам – печеньки и сладости, - добавляет Татьяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лисята-отказники, знаменитый енот из Херсона и лама Роман: в «Тайгане» произошел бэби-бум

Сотрудники крымского парка «Тайган» выкармливают лисят, которых бросила мама (подробнее)