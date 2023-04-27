Главная дорога: летом 2023 года в Крым на поездах приедут 3 миллиона туристов

Поездом добираться в Крым проще всего Фото: Анна КИРИЕНКО

Около 3 миллионов пассажиров должна перевезти за лето железная дорога Крыма. Это вдвое больше прошлого курортного сезона, но все еще недостаточно для удовлетворения спроса на поездки. Тем более, что привычных для россиян льгот на билеты в Крым не существует – извозом занимается частная компания, которая скидки пенсионерам и школьникам не предоставляет, и пользуется динамическим ценообразованием, что делает билеты на поезд в разы дороже самолета в Сочи.

ПОЕЗД ПО ТРЕБОВАНИЮ

В мае в рабочем режиме запустят движение поездов по Крымскому мосту.

- Планируем перевезти более 200 тысяч пассажиров за майские праздники, что в два раза больше аналогичного периода, - сообщил генеральный директор железнодорожной компании «Гранд-сервис. Экспресс» Александр Ганов. - Сейчас у нас назначено всего 19 поездов на летний период с учетом дополнительных, но будем смотреть по обстановке, и у нас есть возможность для увеличения поездов дальше, если будет на это соответствующий спрос. Мы за этим внимательно смотрим и, естественно, при возникновении такой необходимости будем назначать еще поезда.

ТИШЕ ЕДЕШЬ - ПОЗЖЕ ПРИЕДЕШЬ

Пропускная способность железной дороги на участке от Крымского моста до Джанкоя ограничена. Прежде это направление не использовалось так интенсивно как сейчас, а с изменением транспортных потоков с севера на восток «воротами Крыма» стала Керчь. 200 км железнодорожных путей отремонтировали, повысив скорость поездов с 40 км до 100 км в час, но дорога осталась однопутной и не электрифицированной – для проезда по этому участку нужно электровоз менять на тепловоз, а это потеря времени. От строительства прямой линии от Керчи в Симферополь в обход Северного Крыма решили отказаться, поскольку большой железнодорожный узел в Джанкое терял загрузку, а люди – работу. Пропускная способность Крымского моста составляет 44 пары поездов в сутки, но одноколейка и тепловозы сокращают возможность проезда составов по Крыму в разы.

Скидок для пенсионеров и школьников на билеты нет Фото: Анна КИРИЕНКО

Проект реконструкции участка с двупутными вставками для разъезда встречных поездов у Крымской железной дороги уже есть. В середине апреля он получил положительное заключение Главгосэкспертизы, но сроки реализации не уточняются. - Строительство второго главного пути и работы по спрямлению первого позволят увеличить пропускную способность участка железной дороги до 39 пар поездов в сутки, - сообщили в КЖД. - Также проектом предусмотрено строительство углового заезда в направлении станции Феодосия, что сократит время следования пассажирских поездов на 40 минут и позволит исключить необходимость производить маневры с локомотивом по станции Владиславовка.

ПОДАЙТЕ ПОЕЗД К ТРАПУ

Еще один масштабный проект – строительство железнодорожной ветки от аэропорта «Симферополь» к существующим путям в районе поселка Гвардейское. Этот проект позволит запустить прямую электричку из аэропорта в Севастополь и Евпаторию, минуя пересадку на железнодорожном вокзале Симферополя. Пока аэропорт не принимает гражданские самолеты есть возможность выстроить платформу с навесом и проложить пути. Проект одобрен, осталось дело за малым – определить подрядчика и заключить контракт. В перспективе из «воздушной гавани Крыма» ежедневно будут отправляться 33 пары пригородных поездов.

ПОЕЗД ЕСТЬ, ЛЬГОТ НЕТ

Открытым остается вопрос ценообразования на проезд по железной дороге в Крым. Компания-перевозчик пользуется динамическим ценообразованием, и чем ближе дата поездки и выше спрос, тем дороже проезд. В продаже, например, билеты на поезд из Москвы в Симферополь за 135 тысяч рублей в вагоне «люкс», но и обычный купе доходит до 15 тысяч, что сравнимо со стоимостью авиаперелета бизнес-классом.

- Я столкнулась с тем, что по всей Российской Федерации действует скидка на железнодорожные билеты для пенсионеров и для школьников, только для Крыма эта скидка не действует, - подчеркнула председатель «Содружества севастопольских отельеров» Ирина Корда. - Получается очень накладно, 25-30 тысяч туда-обратно билет. И разница в ценовой политике у РЖД, даже не сравнивая с авиакомпаниями, и нашего перевозчика очень существенная. Я звонила, узнавала, сказали, что это частная железнодорожная компания, потом построили мост, все это затратное, надо, чтобы окупилось. Поэтому пока будет вот так.

Чем ближе дата поездки и выше спрос, тем дороже проезд Фото: Анна КИРИЕНКО

Компания «Российские железные дороги» не торопится осваивать крымское направление. Ее появление в Крыму прогнозировали сразу после захода мобильных операторов «большой четверки» и «Сбербанка». Видимо, придется еще немного подождать, чтобы Крым стал Россией и в железнодорожном сообщении.

К слову, глава Крыма Сергей Аксенов отдельно поручил навести порядок вдоль железнодорожных путей, поскольку «первое впечатление, которое складывается у туристов, должно быть положительным».

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