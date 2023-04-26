Движение по отремонтированной части Крымского моста могут запустить досрочно

Теракт на Крымском мосту произошел 8 октября. Фото: Tg-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина

После теракта на Крымском мосту прошло больше полугода. Но для того, чтобы устранить все последствия, нужно еще как минимум месяц. Как рассказал журналистам начальник Упрдор «Тамань» Никита Храпов, движение по восстанавливаемой железнодорожной части Крымского моста могут запустить уже в конце мая.

- Все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной составляющей Крымского моста завершены. В настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу, - отметил Храпов.

По его словам, строители работают на месте круглосуточно. Благодаря такому графику восстановление можно закончить раньше указанного срока. Ранее запуск движения планировали завершить в середине июня.

Напомним, в апреле на Крымском мосту рабочие начали выполнять окончательные работы по монтажу второго пролета железнодорожной части.

Напоним, ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября. Утром на нем взорвался грузовик, из-за чего загорелись цистерны поезда. В результате страшного инцидента погибли четверо человек, а в море обрушились два автомобильных пролета моста, которые шли в сторону полуострова.

Позже президент России Владимир Путин назвал происшествие терактом. По данным ФСБ, организатором взрыва стали Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов.

После инцидента было решено усилить меры мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив.

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