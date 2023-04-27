«От Украины ничего не зависит»: учитель истории из Крыма, ушедший добровольцем на СВО, рассказал о жизни на передовой

Николай Васильевич много лет работал учителем, но после начала спецоперации не смог остаться в стороне Фото: Ирина ГЕРЦ

Николай Васильевич - учитель истории в обычной бахчисарайской школе. Днем он рассказывал ребятам о сражениях у Бородино, а вечером помогал с уроками маленькому сынишке.

Школьники обожали своего учителя, который мог интересно объяснить любую сложную тему, поэтому, когда в ноябре 2022 года любимый педагог не пришел на занятие, заволновались: неужели уволился?

Позже стало известно, что крымчанин отправился защищать Россию в зону спецоперации. Повестку Николай не получал - решил уйти добровольцем. Жена и сын поддержали героя, но попросили писать почаще и обязательно приезжать проведать родных.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - К УЧЕНИКАМ

Для всех участников СВО установлен регулярный отпуск - каждые полгода. Николай Васильевич решил навестить своих учеников, которые с нетерпением ждали любимого учителя. В школу мужчина пришел, не успев даже переодеться в гражданскую одежду.

- Сначала мне казалось, что я очутился в виртуальной игре, - рассказал военнослужащий ученикам. - Все было необычно: всполохи ракет, автоматные очереди, взрывы снарядов и смена дислокаций. Было ли страшно? Конечно. Но мне было стыдно его показывать. Потом пришло ощущение реальности происходящего и, на удивление, ушел и страх.

Как отметил Николай Васильевич, за полгода на передовой он, к счастью, не получал серьезных увечий. Но ему неоднократно приходилось вытаскивать из-под огня раненых товарищей, успевая при этом отстреливаться от противника.

ДНИ РОЖДЕНИЯ НА ПЕРЕДОВОЙ

Быт у российских бойцов налажен: готовят мужчины по очереди. Предпочитают гречневую кашу с тушенкой - быстро и сытно. Без сладостей тоже не обходится, особенно, когда военнослужащие празднуют дни рождения.

- У нас командиры человечные, грамотные. Дарим что-нибудь небольшое, а именинник готовит что-нибудь вкусненькое, - улыбается Николай.

На вопрос о заработной плате мужчина отвечает прямо: «Сколько заявлено по всей стране, столько и платят».

Ребята с большим интересом слушали рассказы учителя, который ушел защищать страну в зону СВО Фото: Ирина ГЕРЦ

«АДЕКВАТНЫХ ЛЮДЕЙ БОЛЬШЕ»

С мирным населением Херсонской области военнослужащие стараются не контактировать, чтобы не напугать людей и избежать возможных провокаций. Но некоторые местные жители сами приглашают российских бойцов к себе домой - принять душ, постирать белье и отдохнуть.

- Как учитель я сразу обращаю внимание на книги. Бросилось в глаза, что почти все, что стоит на книжных полках жителей тех домов, в которых мне пришлось бывать, издано в США и направлено на пропаганду против России. В школьных учебниках истории на полном серьезе пишут, что Иисус Христос - украинец. Русские показаны пьяницами, дикарями. Такая политика на территории Украины проводилась годами, поэтому некоторые ее жители искренне верят в то, что написано в этих книгах. К счастью, адекватных людей гораздо больше, - говорит военный.

ЛЮДИ - ОРУЖИЕ В РУКАХ ЗАПАДНЫХ ПОЛИТИКОВ

Прогнозов о том, когда закончится спецоперация, Николай Васильевич не делает. Но защищать Россию готов до конца.

- Мы не воюем с Украиной, и от Украины ничего не зависит. Она всего лишь полигон. Против нас выступают страны НАТО, которым не важны ни русские, ни украинцы. Люди - лишь оружие в руках западных политиков.

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