Дороги превратились в реки: перед майскими праздниками на Крым обрушились жуткие ливни

Дожди продлятся как минимум до середины следующей недели Фото: Александра Тимощенко

Крымчане привыкли встречать начало мая солнечной и теплой погодой, чтобы и шашлыки пожарить, и пикник устроить, и куда-нибудь к морю большой компанией съездить. Но в этом году что-то пошло не так.

Второй день полуостров заливают сильные дожди. По прогнозам синоптиков регионального гидрометцентра, такая погода продлится как минимум до середины следующей недели, поэтому на праздники придется сидеть дома.

МЧС объявили штормовое предупреждение Фото: Александра Тимощенко

С самого утра крымскую столицу заливает. Здесь дождь не прекращается с рассвета. По словам очевидцев, на дорогах образовались огромные лужи, поэтому машины не едут, а буквально плывут по 30-сантиметровому слою воды. Из-за ливня на дорогах Симферополя также образовались девятибалльные пробки.

На дорогах 9-балльные пробки Фото: Ирина ГЕРЦ

- Весь город парализовало в пробках! Доехать сейчас куда-то почти невозможно, все стоит, - жалуются симферопольцы в соцсетях.

- Как не дождь, так катастрофа, - подхватывают другие.

По информации Крымского гидрометцентра, дожди не планируют прекращаться на выходных. 29 и 30 апреля ожидаются самые сильные ливни, которые охватят всю территорию полуострова. В региональном главке МЧС уже выпустили штормовое предупреждение на ближайшие дни.

Симферополь буквально утонул под дождем Фото: Александра Тимощенко

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29, 30 апреля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, – говорится в сообщении.

Спасатели также отметили, что в дни непогоды есть высокая вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, а также подтопления территорий.

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