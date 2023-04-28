МЧС предупредило о ливнях в Крыму 29 и 30 апреля

29, 30 апреля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму 29 и 30 апреля ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 29, 30 апреля в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения количества ДТП. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

Ранее МЧС предупредило о возможном подъеме уровня воды в крымских реках. При этом, по информации чрезвычайного ведомства, наполненность рек не достигнет опасных отметок.

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