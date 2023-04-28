Погода на майские праздники-2023 в Крыму: прогноз синоптиков

Погода испортит крымчанам выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Крыму весной 2023 года изменчива и непредсказуема. Еще недавно жители полуострова наслаждались солнечными деньками, но в конце апреля природа решила подкинуть сюрприз. На Крым обрушились ливни и грозы. А ведь совсем скоро майские праздники. Неужели дожди испортят крымчанам планы на выходные?

«Комсомолка» узнала, какая погода будет в Крыму на майские праздники в 2023 году.

ПОГОДА НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ В КРЫМУ-2023

Как «Комсомолке» рассказала глава Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, непогода, разбушевавшаяся на полуострове с 27 апреля, простоит минимум до 2 мая 2023 года. Поэтому о шашлыках на природе, видимо, придется забыть.

- До 1 мая ничего хорошего ждать от погоды не приходится. Сегодня, 28 апреля, дожди будут весь день. Такая же ситуация ожидается 29 и 30 апреля, только осадков будет чуть меньше. В начале мая погода будет такая же холодная, но дожди станут еще слабее, - подчеркнула крымский синоптик.

КАК ДОЛГО ПРОДЛИТСЯ НЕПОГОДА В КРЫМУ В МАЕ 2023 ГОДА

После многочасовых ливней, дороги в Крыму превратились в реки. Водители жалуются на пробки, а пешеходы - на огромные лужи. Тем не менее, праздник 1 мая 2023 года придется встретить именно в такой атмосфере. Непогода в Крыму в мае 2023 года продлится минимум до 2 числа.

- 1 мая еще дождливая погода и такая же прохладная. А уже со 2 мая до конца недели погода будет теплая и сухая. Температура воздуха днем составит +15… +20 градусов, а ночью около +10 градусов, а на Южном берегу Крыма - до +13 градусов, - рассказала Татьяна Любецкая.

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