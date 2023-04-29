Два дрона атаковали резервуары: пожар на нефтебазе в Севастополе локализован

Пожар на топливных резервуарах в Севастополе планируют потушить к 18:00. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Утром 29 апреля жители микрорайона Казачья Бухта в Севастополе услышали громкий взрыв. В результате атаки украинских дронов загорелась цистерна с топливом. На место незамедлительно прибыли все оперативные службы, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, начальник севастопольского главка МЧС, прокуратура и полиция.

Как отмечал Михаил Развожаев, пожару присвоен четвертый - самый сложный - ранг. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причиной пожара стала атака украинских беспилотников. По словам главы города-героя, два дрона ударили в резервуары цистерны с топливом, а площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров.

В ликвидации ЧП задействованы 18 пожарных расчетов и 60 человек. Кроме того, на место прибыл пожарный поезд. Благодаря слаженным действиям, возгорание удалось локализовать.

- Задействованы все силы регионального МЧС, прибыли пожарные расчеты из республики Крым. Задействованы также ресурсы Черноморского флота. Ориентировочно к 18.00 огнеборцы смогут полностью потушить возгорание, - отметил Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем - всех необходимых средств достаточно.

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