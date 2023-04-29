В Крыму сбили два украинских беспилотника 29 апреля

Атака на Крым разворачивалась параллельно с событиями в Севастополе, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Крыму 29 апреля сбили два украинских дрона. Атака происходила параллельно с событиями в Севастополе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.
- Силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ, - подчеркнул Сергей Аксенов.
Глава Крыма особо отметил, что жертв и разрушений в результате атаки удалось избежать.
- Прошу всех соблюдать спокойствие. Доверяйте только проверенным источникам информации, - добавил Сергей Аксенов.
Напомним, ранним утром 29 апреля два украинских БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе. В результате происшествия загорелась цистерна с топливом в микрорайоне Казачья Бухта. На данный момент пожар удалось локализовать, а ликвидировать его экстренные службы планируют к 18:00.
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