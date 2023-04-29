Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 апреля 2023 9:00

В Крыму сбили два украинских беспилотника 29 апреля

Жертв и разрушений нет
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Атака на Крым разворачивалась параллельно с событиями в Севастополе, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов

Атака на Крым разворачивалась параллельно с событиями в Севастополе, подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму 29 апреля сбили два украинских дрона. Атака происходила параллельно с событиями в Севастополе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

- Силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Глава Крыма особо отметил, что жертв и разрушений в результате атаки удалось избежать.

- Прошу всех соблюдать спокойствие. Доверяйте только проверенным источникам информации, - добавил Сергей Аксенов.

Напомним, ранним утром 29 апреля два украинских БПЛА атаковали нефтебазу в Севастополе. В результате происшествия загорелась цистерна с топливом в микрорайоне Казачья Бухта. На данный момент пожар удалось локализовать, а ликвидировать его экстренные службы планируют к 18:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самый сложный ранг пожара: в Севастополе из-за атаки БПЛА загорелся резервуар с топливом

Развожаев: в Севастополе загорелся топливный резервуар после удара БПЛА (подробнее)

ЧПКАРТИНА ДНЯ