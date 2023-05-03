ФСБ предотвратила теракт в Крыму: украинские агенты перевозили взрывчатку под видом электроплит

Задержанные – граждане России и Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ выявила и задержала агентов украинской разведки, которые готовили теракты в Крыму. Как сообщили в Центре общественных связей силового ведомства, задержаны шесть подозреваемых.

Планировавшие теракт были агентами Главного управления разведки Министерства обороны Украины и готовили целую серию резонансных террористических актов в Крыму. Объектами посягательств при этом были глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета Владимир Константинов, глава администрации Ялты Янина Павленко, а также элементы транспортной инфраструктуры полуострова.

Организатором несостоявшихся атак силовики называют замначальника офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Романа Машовца. Шесть агентов на данный момент задержаны. Это граждане РФ и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.

Все шестеро были завербованы Машовцом. Они планировали совершение терактов, следили за чиновниками, применяя специальные технические средства, и покупали огнестрельное оружие. Среди задержанных также гражданин Украины и Болгарии по фамилии Петранов. Мужчина доставлял средства поражения в Россию.

- У задержанных обнаружены пять готовых к применению СВУ, изготовленных по типу кумулятивного и сосредоточенных зарядов, пластичные взрывчатые вещества производства Великобритании, общей массой около шести килограмм, электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые исполнительные механизмы для приведения в действие взрывных устройств, трекеры для осуществления слежки, а также средства связи для конспиративного общения с кураторами из ГУР МОУ, - рассказали в ФСБ.

Также сотрудники ФСБ «накрыли» организованный украинскими спецслужбами канал контрабанды взрывчатки из Болгарии, проходивший через Турцию и Грузию. Бомбы перевозили под видом под электроплит.

Выяснилось также, что подозреваемые в покушении на руководство Крыма - не кто иной, как организаторы диверсии на жд-путях в Бахчисарайском районе. Вечером 23 февраля было повреждено полотно возле села Почтовое,из-за чего всех пассажиров пришлось перевозить автобусами. Движение было восстановлено спустя несколько часов.

На данный момент подозреваемые уже признательные показания о сотрудничестве с военной разведкой Украины в целях подготовки и совершения в России терактов.

Сотрудников ФСБ в своем Telegram-канале поблагодарил глава Крыма Сергей Аксенов. Руководитель региона убежден, что заказчики преступления находятся в Киеве.

- Украина - террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем, - добавил Аксенов.

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