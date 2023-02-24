Восстановить поврежденный участок удалось в считанные часы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне стало известно о том, что в Бахчисарайском районе Крыма повреждено железнодорожное полотно. Сообщение об этом поступило в республиканский Центр управления кризисных ситуацией 23 февраля в 19:55.

Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Крым, повреждение железнодорожного полотна зафиксировали в районе села Почтовое.

- В результате происшествия остановлено движение электричек и поездов, - сообщили в республиканском главке МЧС. - К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Крым, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте.

Как сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков, пассажиров двух железнодорожных рейсов доставили в пункты назначения на автобусе.

К счастью, восстановление полотна не заняло много времени. Работы удалось осуществить в считанные часы.

Как сообщили в МЧС, движение было полностью восстановлено уже в 23:10.

Сейчас оно осуществляется в штатном режиме.