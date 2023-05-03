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Происшествия3 мая 2023 13:45

Раздевался перед детьми и ходил голым по роддому: в Севастополе эксгибиционисту грозит пожизненный срок

Севастопольцу грозит пожизненный срок за эксгибиционизм перед 10-летними девочками
Алексей ЕЛАГИН
Обвиняемый совершил преступление пьяным

Обвиняемый совершил преступление пьяным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе местного жителя 1989 года рождения обвиняют в иных действия сексуального характера в отношении двух 10-летних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В июле 2022 года пьяный севастополец находился на детской площадке по улице Шелкунова. Мужчина совершил акт эксгибиционизма в присутствии двух 10-летних девочек. Дети испугались и убежали.

– Некоторое время мужчина следовал за ними и оставил их только после того, как проходящая мимо женщина предупредила, что вызовет полицию, – рассказали в прокуратуре.

В тот же день голого мужчину задержали на территории роддома №1. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направили в Севастопольский городской суд. Согласно законодательству, фигуранту грозит от 15 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

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