Экс-мэр Белогорска получил 9,5 года колонии за получение взятки

Мэр Белогорска и посредник были задержаны после получения очередного транша в ноябре 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Симферополе приговорил бывшего главу администрации крымского Белогорска Игоря Ипатко к 9,5 годам лишения свободы за получение взятки в размере 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

– Киевский районный суд Симферополя приговорил бывшего главу администрации к девяти годам шести месяцам лишения свободы со штрафом в размере 5 млн рублей и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок пять лет, – сообщили в надзорном ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, Ипатко признан виновным по пункту «в» части 5, части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взяток через посредника в крупном и особо крупном размерах», а также по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Установлено, что в 2021 году мэр Белогорска частями получил от предпринимателя через посредника взятки в размере 1 млн и 1,5 млн рублей за гарантированное заключение договора аренды земельного участка и содействие в выдаче градостроительного плана конкретного участка общей площадью более 4,6 тысяч квадратных метров по улице Бирлик, находящегося в пользовании у этого коммерсанта, а также за содействие в решении всех возникающих вопросов при использовании данного участка.

Ипатко и посредник были задержаны сотрудниками крымского управления ФСБ после получения очередного транша в ноябре 2021 года. В ходе следствия также выяснилось, что градоначальник приказал своему подчиненному заключить с предпринимателем фиктивный договор об оказании услуг в сфере озеленения, чем нанес городу ущерб в размере 60 тысяч рублей.

Посредника суд приговорил к семи годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Приговор еще не вступил в законную силу, добавили в крымском Следкоме.

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