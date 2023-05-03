Задержанный за подготовку терактов в Крыму рассказал, как его завербовали

У украинской разведки Подвальный получил псевдоним «Сократ». Фото: скриншот из видео ФСБ

Задержанный за подготовку терактов в Крыму Виктор Подвальный рассказал, что замглавы офиса Владимира Зеленского, близкий друг главы главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова Роман Машовец завербовал его летом 2022 года в польском Кракове. Видео с его опросом опубликовало ФСБ России.

По словам Подвального, первый раз замглавы офиса Зеленского позвонил ему еще в марте 2022 года, попросил приехать «куда-нибудь зарубеж». В середине июня, после того как внуки Подвального закончили школу, он выехал с ними в Краков и созвонился с Машовцом. Тогда и произошла вербовка. У украинской разведки Подвальный получил псевдоним «Сократ».

– Мои сыновья, Подвальный Алексей Викторович, 1985-го (года рождения) и Подвальный Александр Викторович, 1987-го, уклонялись от мобилизации в Украине. Этот фактор стал катализатором для того, чтобы я пошел на сотрудничество с разведкой Украины, – объяснил Подвальный.

Задержанный добавил, что в его задачи входила слежка за главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, спикером Госсовета РК Владимиром Константиновым и главой администрации Ялты Яниной Павленко, с целью сбора информации «для последующих их ликвидаций».

Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в Крыму: украинские агенты перевозили взрывчатку под видом электроплит. Планировавшие теракт были агентами Главного управления разведки Министерства обороны Украины и готовили целую серию резонансных террористических актов в Крыму. Покушение готовилось на главу республики Сергея Аксенова, мэра Ялты Янину Павленко и председателя парламента Владимира Константинова, также предполагалось взорвать элементы транспортной инфраструктуры полуострова.

Организатором несостоявшихся атак силовики называют замначальника офиса президента Незалежной Владимира Зеленского Романа Машовца. Шесть агентов на данный момент задержаны. Это граждане РФ и Украины Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский.

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