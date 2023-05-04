Элитная квартира в Гурзуфе за «содействие»: бывшего главу Ростехнадзора Крыма задержали за крупную взятку

Квартиру экс-глава Ростехнадзора оформил на свою тещу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экс-руководитель Ростехнадзора по Крыму и Севастополю обвиняется в получении крупной взятки. Как рассказали в пресс-службе регионального Следкома, незаконное вознаграждение бывший начальник получил в виде элитной двухуровневой квартиры в поселке Гурзуф на Южном берегу Крыма.

К на тот момент главе ведомства обратился учредитель одной из стройфирм с просьбой ускорить присоединение строящегося элитного ЖК к сетям электроснабжения.

- В ответ руководитель Крымского управления Ростехнадзора высказал требование о передаче ему взятки в виде двухуровневой квартиры в указанном доме, которую в последующем он самостоятельно выбрал, зарегистрировав право собственности на свою тещу, - рассказали в пресс-службе СК.

Схему «раскрыли» сотрудники ФСБ. Стоимость квартиры-взятки составляет 5,7 млн рублей. Еще 3,5 млн были найдены в этом самом жилище в ходе обысков.

Мужчине предъявили обвинение по шестой части 290 статьи УК РФ ( Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), а в апреле этого года уволили с занимаемой должности. Как подчеркнули в пресс-службе силового ведомства, за такое преступление экс-главе Ростехнадзора грозит до 15 лет лишения свободы. На данный момент он находится под домашним арестом.

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