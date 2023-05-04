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Общество4 мая 2023 11:40

Собачье счастье: трогательные истории брошенных животных, которых спасли неравнодушные крымчане

Четвероногие рисковали погибнуть на улице, но добрые люди изменили их судьбу
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
На пути брошенных животных встречаются люди с добрым сердцем

На пути брошенных животных встречаются люди с добрым сердцем

Фото: Ирина ГЕРЦ

4 мая отмечается всемирный День собачьего счастья. А для четвероногого нет ничего лучше, чем найти настоящего друга и заботливого хозяина, который никогда не бросит на произвол судьбы. К сожалению, не всем барбосам суждено обрести крышу над головой. По улицам скитаются тысячи бездомных собак, а от некоторых и вовсе отказываются нерадивые владельцы.

Однако люди с добрым сердцем помогают брошенным и покалеченным псам. «Комсомолка» собрала трогательные истории жизней хвостатых. Все они со счастливым концом.

БРОСИЛИ УМИРАТЬ В ОШЕЙНИКЕ С ШИПАМИ

В начале весны 2023 года в Севастополе нашли брошенного умирающего алабая. Белая собака с грустными глазами больше месяца находилась на привязи без еды и воды на заброшенном участке. Она скулила, просила о помощи и пыталась привлечь к себе хоть немного внимания, но никто не пытался ей помочь. Особо ужасало то, что ошейник-строгач, который надели на несчастного годовалого пса, за это время намертво впился в его кожу. Каждое движение доставляло алабаю чудовищную боль.

О ситуации узнала семейная пара севастопольских волонтеров Анна Загороднюк и Виталий Кошкин. Неравнодушные люди сначала ухаживали за алабаем, когда тот находился в ветклинике, а потом настолько привязались к бедному псу, что забрали его домой и дали имя - Малыш.

Так алабай выглядел, когда его только привезли в ветлечебницу. Фото предоставлено героем публикации

Так алабай выглядел, когда его только привезли в ветлечебницу. Фото предоставлено героем публикации

С тех пор прошел уже месяц. Благодаря любви и хорошему уходу и заботе все раны на шее у Малыша почти затянулись, остались только небольшие рубцы, которые начали зарастать шерстью. Семья уделяет собаке все свободное время, следит за его питанием и балует вкусными лакомствами.

В беседе с корреспондентом «КП-Крым» хозяин собаки Виталий отметил, что состояние Малыша улучшается с каждым днем: он уже значительно прибавил в весе и повеселел. Неудивительно, ведь 20-килограммовой пачки корма Малышу хватает лишь на две недели.

- Малыш очень активный - бегает и играет с нами. Его самочувствие точно изменилось. Наверняка он понял, что его любят и точно не выбросят на улицу умирать, - заключает Виталий.

Виталий и его супруга спасли бедного алабая и назвали его Малышом. Фото предоставлено героем публикации

Виталий и его супруга спасли бедного алабая и назвали его Малышом. Фото предоставлено героем публикации

ВЫРОСЛА БЫСТРЕЕ РЕБЕНКА

В Евпатории добрые люди взяли из приюта щенка, думая, что он станет миниатюрным другом их маленькой дочке. Но забота, любовь, хорошее питание и гены сделали свое дело - размеры питомца превзошли ожидания.

Как рассказывает хозяйка ушастика по кличке Рада Любовь Ромм, миниатюрную собачку приютили в декабре 2021 года для маленькой дочери. Тогда животному было всего четыре месяца.

Раду взяли из приюта щенком. Фото предоставлено героем публикации

Раду взяли из приюта щенком. Фото предоставлено героем публикации

- Мы специально взяли щенка, чтобы он рос вместе с Аней, которой тогда было всего 1,5 годика. Но выросла Рада явно быстрее ребенка, - шутит хозяйка.

У собаки достаточно спокойный, послушный характер, но на улице она превращается в резвого скакуна. По словам Любови Ромм, разочарования от того, что план «совместного взросления» с ребенком не удался, семья не испытывает.

- Рада не мелкая, но и сказать, что сильно крупная, нельзя - чуть выше среднего, у нее просто длинные лапы, - отметила в разговоре с КП-Крым Любовь Ромм.

Собака выросла гораздо быстрее ребенка. Фото предоставлено героем публикации

Собака выросла гораздо быстрее ребенка. Фото предоставлено героем публикации

Несмотря на то, что собака сейчас больше ребенка, они, как и планировала мама, стали добрыми друзьями. Без сомнения, Анечка всегда будет под надежной защитой своей четвероногой подруги.

«КАК ЖЕ Я ЕЕ ОТДАМ?»

Добрая крымчанка по имени Светлана спасла не одну, а двух собак, рискующих погибнуть на улице. Причем, девушка не просто не считала себя собачницей, но и боялась этих животных с детства.

- Когда мне было года четыре, на меня набросилась собака. Очень «большая», лохматая и злая собака породы пекинес. С тех пор эти животные внушали мне страх, но это не мешало о них мечтать. Но о собаке дома, конечно, и речи быть не могло. Квартира маленькая, дома кошка. Да и кто будет за ней ухаживать, - поделилась Светлана с «КП-Крым».

Страх перед собаками не помешал Светлане стать владелицей этой милой дамы из приюта

Страх перед собаками не помешал Светлане стать владелицей этой милой дамы из приюта

Фото: Ирина ГЕРЦ

Так девушка рассуждала несколько лет. Но когда в ее жизни закончились изматывающие отношения, поняла: «Настало время исполнять желания». Свою первую и единственную (как думала крымчанка) собачку Светлана взяла из приюта: маленькую дворняжку, которая в первый же день сгрызла все мягкие игрушки, подаренные бывшим парнем. Хороший знак, решила девушка.

Несмотря на опасения, собака по кличке Гречка быстро нашла общий язык со взрослой кошкой. О «пополнении» Светлана не думала, но на Новый 2023 год ее ждал сюрприз.

- В подъезд под лестницу принесли коробку с четырьмя щенками. Я их пожалела - обустроила им место прямо там, убирала за ними и кормила. Попросила соседей помочь найти им хозяев, - рассказала крымчанка.

К счастью, трое из милых дворняжек нашли новый дом буквально за несколько дней. А четвертая собачка осталась одна и жалобно скулила, разыскивая своих сестричек. Светлане было больно смотреть на одинокую малышку и она решила приютить ее в своей квартире, продолжая искать нового хозяина.

- Я не хотела ее оставлять. Но она резко заболела - подхватила вирус. Клиника, капельницы, уколы... Выхаживала. И буквально за неделю мое отношение поменялось. Она за мной хвостом, ластится, встречает. Любит! Ну как же я ее отдам теперь? Да и мои животные уже привыкли, - отметила девушка.

Заводить двух собак девушка не планировала, но судьба распорядилась наилучшим образом

Заводить двух собак девушка не планировала, но судьба распорядилась наилучшим образом

Фото: Ирина ГЕРЦ

Светлана смеется: детский страх перед другими собаками у нее так и не прошел. Но теперь ее есть кому защищать от дворовых забияк.

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