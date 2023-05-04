Собачье счастье: трогательные истории брошенных животных, которых спасли неравнодушные крымчане

На пути брошенных животных встречаются люди с добрым сердцем Фото: Ирина ГЕРЦ

4 мая отмечается всемирный День собачьего счастья. А для четвероногого нет ничего лучше, чем найти настоящего друга и заботливого хозяина, который никогда не бросит на произвол судьбы. К сожалению, не всем барбосам суждено обрести крышу над головой. По улицам скитаются тысячи бездомных собак, а от некоторых и вовсе отказываются нерадивые владельцы.

Однако люди с добрым сердцем помогают брошенным и покалеченным псам. «Комсомолка» собрала трогательные истории жизней хвостатых. Все они со счастливым концом.

БРОСИЛИ УМИРАТЬ В ОШЕЙНИКЕ С ШИПАМИ

В начале весны 2023 года в Севастополе нашли брошенного умирающего алабая. Белая собака с грустными глазами больше месяца находилась на привязи без еды и воды на заброшенном участке. Она скулила, просила о помощи и пыталась привлечь к себе хоть немного внимания, но никто не пытался ей помочь. Особо ужасало то, что ошейник-строгач, который надели на несчастного годовалого пса, за это время намертво впился в его кожу. Каждое движение доставляло алабаю чудовищную боль.

О ситуации узнала семейная пара севастопольских волонтеров Анна Загороднюк и Виталий Кошкин. Неравнодушные люди сначала ухаживали за алабаем, когда тот находился в ветклинике, а потом настолько привязались к бедному псу, что забрали его домой и дали имя - Малыш.

Так алабай выглядел, когда его только привезли в ветлечебницу. Фото предоставлено героем публикации

С тех пор прошел уже месяц. Благодаря любви и хорошему уходу и заботе все раны на шее у Малыша почти затянулись, остались только небольшие рубцы, которые начали зарастать шерстью. Семья уделяет собаке все свободное время, следит за его питанием и балует вкусными лакомствами.

В беседе с корреспондентом «КП-Крым» хозяин собаки Виталий отметил, что состояние Малыша улучшается с каждым днем: он уже значительно прибавил в весе и повеселел. Неудивительно, ведь 20-килограммовой пачки корма Малышу хватает лишь на две недели.

- Малыш очень активный - бегает и играет с нами. Его самочувствие точно изменилось. Наверняка он понял, что его любят и точно не выбросят на улицу умирать, - заключает Виталий.

Виталий и его супруга спасли бедного алабая и назвали его Малышом. Фото предоставлено героем публикации

ВЫРОСЛА БЫСТРЕЕ РЕБЕНКА

В Евпатории добрые люди взяли из приюта щенка, думая, что он станет миниатюрным другом их маленькой дочке. Но забота, любовь, хорошее питание и гены сделали свое дело - размеры питомца превзошли ожидания.

Как рассказывает хозяйка ушастика по кличке Рада Любовь Ромм, миниатюрную собачку приютили в декабре 2021 года для маленькой дочери. Тогда животному было всего четыре месяца.

Раду взяли из приюта щенком. Фото предоставлено героем публикации

- Мы специально взяли щенка, чтобы он рос вместе с Аней, которой тогда было всего 1,5 годика. Но выросла Рада явно быстрее ребенка, - шутит хозяйка.

У собаки достаточно спокойный, послушный характер, но на улице она превращается в резвого скакуна. По словам Любови Ромм, разочарования от того, что план «совместного взросления» с ребенком не удался, семья не испытывает.

- Рада не мелкая, но и сказать, что сильно крупная, нельзя - чуть выше среднего, у нее просто длинные лапы, - отметила в разговоре с КП-Крым Любовь Ромм.

Собака выросла гораздо быстрее ребенка. Фото предоставлено героем публикации

Несмотря на то, что собака сейчас больше ребенка, они, как и планировала мама, стали добрыми друзьями. Без сомнения, Анечка всегда будет под надежной защитой своей четвероногой подруги.

«КАК ЖЕ Я ЕЕ ОТДАМ?»

Добрая крымчанка по имени Светлана спасла не одну, а двух собак, рискующих погибнуть на улице. Причем, девушка не просто не считала себя собачницей, но и боялась этих животных с детства.

- Когда мне было года четыре, на меня набросилась собака. Очень «большая», лохматая и злая собака породы пекинес. С тех пор эти животные внушали мне страх, но это не мешало о них мечтать. Но о собаке дома, конечно, и речи быть не могло. Квартира маленькая, дома кошка. Да и кто будет за ней ухаживать, - поделилась Светлана с «КП-Крым».

Страх перед собаками не помешал Светлане стать владелицей этой милой дамы из приюта Фото: Ирина ГЕРЦ

Так девушка рассуждала несколько лет. Но когда в ее жизни закончились изматывающие отношения, поняла: «Настало время исполнять желания». Свою первую и единственную (как думала крымчанка) собачку Светлана взяла из приюта: маленькую дворняжку, которая в первый же день сгрызла все мягкие игрушки, подаренные бывшим парнем. Хороший знак, решила девушка.

Несмотря на опасения, собака по кличке Гречка быстро нашла общий язык со взрослой кошкой. О «пополнении» Светлана не думала, но на Новый 2023 год ее ждал сюрприз.

- В подъезд под лестницу принесли коробку с четырьмя щенками. Я их пожалела - обустроила им место прямо там, убирала за ними и кормила. Попросила соседей помочь найти им хозяев, - рассказала крымчанка.

К счастью, трое из милых дворняжек нашли новый дом буквально за несколько дней. А четвертая собачка осталась одна и жалобно скулила, разыскивая своих сестричек. Светлане было больно смотреть на одинокую малышку и она решила приютить ее в своей квартире, продолжая искать нового хозяина.

- Я не хотела ее оставлять. Но она резко заболела - подхватила вирус. Клиника, капельницы, уколы... Выхаживала. И буквально за неделю мое отношение поменялось. Она за мной хвостом, ластится, встречает. Любит! Ну как же я ее отдам теперь? Да и мои животные уже привыкли, - отметила девушка.

Заводить двух собак девушка не планировала, но судьба распорядилась наилучшим образом Фото: Ирина ГЕРЦ

Светлана смеется: детский страх перед другими собаками у нее так и не прошел. Но теперь ее есть кому защищать от дворовых забияк.

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