Под Ялтой микроавтобус столкнулся с легковушкой: пострадали дети

ДТП случилось на Южнобережном шоссе, в районе Краснокаменки. Фото: МВД по Республике Крым

Сегодня, 4 мая, в районе поселка Гурзуф под Ялтой произошла дорожная авария с участием микроавтобуса, перевозившего детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– По предварительной информации, в районе поселка Гурзуф городского округа Ялта автобус, перевозивший учащихся из Краснокаменки в Партенит, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris. В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие, в том числе среди несовершеннолетних, – говорится в сообщении.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Как уточнили в МВД по Республике Крым, ДТП случилось на Южнобережном шоссе, в районе Краснокаменки. По предварительным данным, водитель Hyundai при повороте не предоставил преимущество микроавтобусу Ford и столкнулся с ним. В автобусе находились водитель и семеро детей. В ведомстве сообщают, что в результате аварии пострадали трое взрослых.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства аварии выясняются. Свою проверку начала прокуратура. Ход проверки находится на контроле надзорного ведомства.

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По факту ДТП проводится проверка (подробнее)