Сиренево-белый восторг: в Симферополе зацвела глициния

Цветет глициния на протяжении 10-15 дней. Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

В Симферополе с наступлением теплой погоды началась сказочная пора цветения глицинии. Сиренево-белые цветы распустились в Ботаническом саду имени Багрова Крымского федерального университета. Радостную новость сообщила инженер ботсада Анастасия Степаненко.

В Ботаническом саду КФУ растут такие сорта сказочного растения, как китайская и обильноцветущая. Окраска у них тоже радует глаз - от белой до сиреневато-розовой.

Прекрасное растение зацвело совсем недавно. Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

- Родиной глицинии считаются Китай, Япония и восток США. Эта многолетняя деревянистая лиана может достигать длины 15-18 метров, - подчеркнула Анастасия Степаненко.

Растет это красивое растение очень быстро, а его возраст может достигать 150-ти лет. В Симферополе глициния достаточно молодая - древовидным нет и десяти лет.

Цветение глицинии обычно приходится на конец апреля - начало мая. Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

Тем, кто хочет насладиться цветением воочию, нужно торопиться, ведь длится оно лишь две недели и зависит от погодных условий.

В Ботаническом саду КФУ представлены растения возрастом менее десяти лет. Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

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