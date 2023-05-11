В Крыму экс-чиновница, присвоившая почти 600 тысяч рублей, пойдет под суд

Фигурантами дела стали еще два человека. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Крыму экс-главу администрации Урожайновского сельского поселения обвиняют в восьми эпизодах присвоения и растраты чужого имущества, трех эпизодах служебного подлога и трех эпизодах получения взяток за незаконные действия. Об этом сообщили в пресс-службе в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, чиновница трудоустраивала родственников сотрудников сельсовета для уборки территории, при этом работы фактически не выполнялись. Главный бухгалтер, которая также была вовлечена в преступную схему, перечисляла на счета «сотрудников» зарплату, которая впоследствии обналичивалась и передавалась обвиняемой. Сумма ущерба превысила 550 тысяч рублей. Часть денег была перечислена на карту гражданского супруга обвиняемой за якобы выполняемые им функции инспектора военно-учетного стола администрации поселения.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что обвиняемая за взятки в 25 тысяч рублей освобождала осужденных от назначенных им обязательных исправительных работ. Чиновницу задержали и поместили под домашний арест. Ее полномочия досрочно прекратили.

– Бывшему главному бухгалтеру администрации Урожайновского сельского поселения Симферопольского района предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов, а также родственнице главы, представившей для обналичивания финансов анкетные данные и сведения о банковском счете, в совершении одного эпизода пособничества в присвоении чужого имущества, – отметили в Следственном комитете.

Уголовное дело направили в Симферопольский районный суд.

– Ущерб, причиненный муниципальному бюджету, в размере почти 600 тысяч рублей возмещен обвиняемой в полном объеме, – сообщили в прокуратуре.

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